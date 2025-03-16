العمرة تنعش حركة الطيران بين الإمارات والسعودية

تشهد حركة الطيران الجوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية انتعاشاً كبيراً، وسط إقبال متزايد من الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وتصل إلى ذروتها خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وتعمل شركات الطيران سنوياً على زيادة عدد الرحلات إلى السعودية خلال شهر رمضان لتلبية الطلب المرتفع إلى الوجهات السعودية في ظل ارتفاع الطلب من المعتمرين. وتساعد رحلات الطيران الإضافية التي تشغلها الناقلات الوطنية على توفير سفر مريح لأعداد أكبر من المعتمرين خلال هذا الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من كافة أنحاء العالم على أداء مناسك العمرة.

وأظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران الإماراتية الـ 4، «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» جدولت نحو 1598 رحلة إلى وجهات المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس تتضمن نحو 359.437 مقعداً في ظل ارتفاع الطلب على هذا الخط خلال الشهر الكريم.

وكشفت البيانات أن شركة طيران الإمارات جدولت 333 رحلة خلال شهر مارس الجاري إلى وجهات في السعودية، هي: الدمام وجدة والرياض والمدينة، تتضمن أكثر من 132.6 ألف مقعد، في حين جدولت فلاي دبي 611 رحلة إلى 18 وجهة في المملكة السعودية تتضمن 105.9 آلاف مقعد، بينما جدولت شركة طيران العربية 296 رحلة إلى 13 وجهة في المملكة تتضمن نحو 55.7 ألف مقعد، والاتحاد للطيران جدولت نحو 358 رحلة إلى 4 وجهات تضمنت 65.1 ألف مقعد.

وبحسب بيانات المؤسسة، جاء مسار دبي - الرياض، في المرتبة الثانية إقليمياً، بنحو 287.6 ألف مقعد، ومسار دبي - جدة، في المركز الرابع، من حيث أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في المنطقة، بنحو 265 ألف مقعد.

ونقلت طيران الإمارات إلى المملكة منذ بدء عام 1989 أكثر من 30 مليون مسافر، وربطت المسافرين بالوجهات، عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين، مثل دبي، ولندن، وإسطنبول، وباريس، وجاكرتا، وكوالالمبور، والولايات المتحدة، وجزر المحيط الهندي، مثل المالديف، وموريشيوس، وسيشيل.

في حين بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى المملكة عام 2010، وكانت مدينة أبها أولى وجهاتها، وتشغل فلاي دبي رحلاتها إلى 18 وجهة في المملكة السعودية، منها أبها، والعلا، والدمام، والقصيم، وجازان، وحائل، الهفوف، وجدة، والرياض، والمدينة، ونيوم، ونجران، والقيصومة، والطائف، وينبع، وتبوك. وتسير «العربية للطيران» رحلات إلى أبها، والجوف، والدمام، والقصيم، وحائل، وجدة، والمدينة، والرياض، والطائف، وينبع، وتبوك، بينما تشمل وجهات الاتحاد للطيران كلاً من الدمام وجدة والرياض والقصيم. ويعتبر السوق السعودي من الدعائم التاريخية للقطاع السياحي في الإمارات، وخلال العقود الماضية، جاء السوق السعودي في مراكز متقدمة، من حيث أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات.