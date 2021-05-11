«آيكونز» تنظيم المعارض بطريقة احترافية

المصدر: (دبي - عبادة إبراهيم)

أسعد لحظات روضة الشامسي حينما كانت تنظم معارض لمشاريع وطنية أصحابها من المواطنات، فكانت تشعر بمزيج من الفخر والاعتزاز. بدأت روضة في هذا المجال حينما لمست الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأصحاب المشاريع وتهيئة البيئة المناسبة لهم للنجاح، الأمر الذي دفعها إلى افتتاح مشروعها «آيكونز» لتنظم المعارض.

«آيكونز» لتنظم المعارض هو بمثابة منصة وقناة تسويقية لمختلف المشاريع حتى يتمكن أصحابها من الوصول لأكبر قاعدة من الزبائن. تنظم روضة المعارض المعنية بالأزياء وتجهيزات رمضان والعيد، بالإضافة لمهرجان المأكولات كنشاط جانبي، مشيرة إلى أن أكثر ما يميز شركتها انتقاء العارضين والمنتجات بأسعار في متناول الجميع، كذلك قوة الحملات التسويقية التي تقوم بها، واهتمامها بظهور معارضها بشكل مميز ومختلف.