موريتانيا.. زغاريد وأناشيد وحلاقة شعر

المصدر: نواكشوط - البيان

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يستقبل الموريتانيون شهر رمضان بالبخور والزغاريد وحلاقة الشعر والأناشيد الدينية التي تعتبر جزءاً من تقاليد بلد المليون شاعر، وينفردون بعادات وتقاليد وطقوس خاصة توارثوها أباً عن جد.

ويتميز رمضان في موريتانيا باتساع دائرة الإقبال على توجيه الأطفال إلى «المحاظر» وهي مدارس تقليدية متخصصة في التعليم الديني، وفي تمكين روادها من حفظ القرآن الكريم وتلقي العلوم الشرعية الأساسية.

ومن بين العادات والتقاليد العريقة في موريتانيا «زغبة رمضان» وتتمثل في إقدام الرجال والأطفال على حلاقة رؤوسهم قبل بداية الشهر.

حيث يعتقدون في أن بداية نمو الشعر من جديد مع ظهور هلال رمضان سيحمل معه الكثير من اليمن والبركة، وأن تلك العادة تطيل أعمار من يقومون بها. وكما يقوم الحلاقون بحلاقة رؤوس البالغين، فإن أغلب الأطفال والمسنين يحيون هذه العادة في منازلهم، وهناك من الجدات والأمهات من يقمن بحلاقة الأحفاد أو الأبناء في أجواء احتفالية.

وتتولى المرأة الدور الأساسي في التسوق والطبخ وإعداد مائدة الإفطار، فيما يرى البعض أن النساء الموريتانيات أكثر اقتصاداً وحنكة في التصرف في موارد الأسرة خلال الشهر الكريم، إذ يخرجن إلى الأسواق وشراء ما يحتجن إليه في المطبخ أو في إعداد وجبتي الإفطار والسحور.

وتتوزع موائد الإفطار في أغلب أحياء العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى لتوفر وجبات الإفطار للفقراء والمعوزين وعابري السبيل، والتي عادة ما تتكون من التمر واللبن و«البصام» وهو مشروب محلي يتم صنعه من الكركديه.

بالإضافة إلى الحساء المكوّن من دقيق الشعير، أو القمح، أو الذرة، والشراب المعروف محلياً بـ«أزريك»، وهو المعدّ من اللبن الرائب الممزوج بالماء، أو اللبن المجفف والماء، ووجبة الطاجين المعدة من اللحم والخبز والخضر، أو السمك والبز والخضر.

ويتدفق الصائمون على المساجد لتلقي الدروس والمحاضرات وحلقات تعليم يشرف عليها كبار العلماء والفقهاء. ويحرص الموريتانيون على البقاء في المساجد والإفطار داخلها، والانتظار حتى موعد صلاة التراويح التي تقام في كل مساجد البلاد، فضلاً عن الحرص على الوجود في المساجد مع دخول العشر الأواخر من رمضان، إذ لا يفوت كثيرون فرصة الاعتكاف.

ويحيي الموريتانيون ليلة القدر بعادات وتقاليد توارثوها أباً عن جد. وفيما تشهد المساجد والكتاتيب والزوايا الصوفية ختم القرآن الكريم، وتقوم الدولة بتكريم الفائزين في مسابقات الحفظ والتجويد والتلاوة، يوزّع الأغنياء الصدقات على الفقراء استعداداً لعيد الفطر المبارك، كما تحتفل بعض الأسر بختان الأبناء.