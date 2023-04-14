المصدر: البيان

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علامات ليلة القدر والتي جاءت كالآتي:

- أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر علامات ليلة القدر كما أخبر الرسول- صل الله عليه وآله وسلم أصحابه- أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا»،رواه مسلم، وفي بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» أي كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

- وروي عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان)، وطَلْقَة تعني طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد، أما بَلْجَةٌ فتعني مشرقة.

- وقيل عن علامات ليلة القدر إنَّ الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

- وقيل عن علامات ليلة القدر يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل عن علامات ليلة القدر يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل عن علامات ليلة القدر مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.

دعاء ليلة القدر



ليس هناك دعاء ثابت يمكن الدعاء به في ليلة القدر، حيث يستطيع المسلم أن يدعو بما يشاء في هذه الليلة المباركة، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أن وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِى:»اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى».