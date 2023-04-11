شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى المسلمين بشأن ليلة القدر

المصدر: البيان

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وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة إلى المسلمين حثهم فيها على الاجتهاد في العبادات والحصول على الخير في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وقال في مقال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني :"نقول للمسلمين بهذه المناسبة في كل مكان: عليكم بالاجتهاد في الحصول على خير هذه الليلة؛ فمن حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ الخير كله، وأكثروا من ذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واطلبوا النصر من الله على النفس والهوى والشيطان".

وتبدأ اليوم الثلاثاء "20 رمضان" بعد صلاة المغرب، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

ومع قدوم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ينتظر الكثير من الصائمين "ليلة القدر"، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "تحروها في العشر الأواخر من رمضان".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها، واختصها المولى سبحانه وتعالى بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيَّنها وينتظرها ليتقرَّب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة .

وشددت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة الاجتهاد في ختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر؛ فإن زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفارُ يصلح ما فسد من الصيام باللغو والرفث.

أفعال العشر الأواخر من رمضان:

- الاعتكاف.

- قيام الليل.

- قراءة القرآن.

- الإكثار من الصدقة والزكاة.

- الذكر والتهليل.

الدعاء المستحب

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.