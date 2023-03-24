أخصائية تغذية تقدم نصائح مهمة للصائمين

المصدر: دبي - البيان

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة لما النائلي من يعيشون في المناطق الحارة بإجراء تحاليل الدم و فيتامين D واتباع نظام غذائي صحي مناسب لأجسادهم.

وقالت النائلي إن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق تمنع الكثيرين من التعرض للشمس، ما يسبب نقصاً في فيتامين D، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة في الوزن وزيادة الدهون الحشوية في منطقة البطن ونقص في المناعة وزيادة الاكتئاب.

وأكدت أخصائية التغذية لما النائلي على أهمية القيام بفحص كاشف الغذاء الذي يعتمد على كشف نمط الغذاء المناسب للجهاز الهضمي لكل شخص، ما يجنبنا الأطعمة التي لا يهضمها الجسم بشكل جيد ولا تناسبه.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، نصحت الدكتورة لما بالبدء بالتوقف عن العادات الصحية السيئة، كشرب القهوة بشكل كبير صباحاً، و تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على الدهون المشبعة والأملاح وغيرها كالوجبات السريعة، بالإضافة إلى تجنب التعب والإرهاق، وهذا ما يؤدي إلى تخفيف الوزن وزيادة المناعة ويكافح تكيس المبايض ويضبط سكر الدم والكوليسترول، ويكافح علامات التقدم في السن وهرم الخلايا.

وأشارت الدكتورة لما إلى ضرورة أن يقوم الصائمون بتوزيع شرب الماء على مدى ساعات الإفطار خلال الشهر المبارك، مؤكدة أهمية أن نبدأ الإفطار بالتمر والشوربات غير الكريمية، ونصحت بتناول أطباق متوسطة من من الطعام و الفاكهة.

أما على السحور، حذرت النائلي من تناول المقالي والموالح والمخللات والأطعمة الحارة، ونصحت بتناول الأطعمة التي تحتوي على نشويات بطيئة الامتصاص وبروتينات خالية الدهون، ما يمد الجسم بالطاقة لليوم التالي، ولا يرهق الجهاز الهضمي، كالبيض والجبن والدجاج المشوي.