شخص دائم السفر.. هل يجوز له الإفطار في رمضان؟

المصدر: البيان

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نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز الفطر لإنسان دائم السفر؟ وهل يكون عليه القضاء أو الفدية؟"، ليجيب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بالدار، عبر فيديو بثته على صفحتها الرسمية مؤكدًا أن الفطر له جائز.

ولكن ينبه وسام أن السفر إذا تعود الإنسان عليه وسهل فيه الصوم فلا تكون هناك مشقة فيه في مثل هذه الحالة على هذا الشخص، فينصح وسام إذا كان الإنسان دائم السفر وسفره مستمر حتى بعد رمضان، إن استطاع الصوم في رمضان لا يضيع الفرصة،مستشهدًا بقوله تعالى: "وأن تصوموا خير لكم"، وأكد وسام أن ايقاع الصوم في رمضان أثوب بكثير من إيقاعه خارج رمضان، موضحًا "هناك رخصة والرخصة قائمة وصحيحة ولو أخذ بها لا شيء عليه ولكنه لو صام ووجد في نفسه القدرة على هذا ولم يؤثر هذا في عمله وكفاءته فهذا أفضل له".

وأضاف وسام أن من يفطر بسبب السفر عليه القضاء فقط ولا فدية عليه لأنه فعل رخصة جائزة له.