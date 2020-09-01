جسر نهر سيدو.. سابقة في تاريخ بناء الجسور في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

يقع جسر نهر سيدو في الحدود بين مدينة ييتشانغ وولاية انشي لمقاطعة هوبي وسط الصين، ويعتبر جزءا مهما من الطريق السريع الذي يربط بين شانغهاي وتشونغتشينغ.

ويمر الجسر عبر القمم العالية لجبل وولينغ في غرب هوبي، والجبال العميقة المتداخلة والوديان العميقة.

ويعتبر أول جسر معلق كبير جدًا في منطقة جبلية في الصين، يبلغ طول الجسر 1،365 مترًا، ويتكون من جسر بطول 1،105 أمتار وطريق بطول 228،9 مترًا، ويبلغ الامتداد الرئيسي للجسر 900 مترًا، ويصل فرق الارتفاع بين قمة البرج وأسفل الوادي 650 مترًا، ويبلغ سطح الجسر 560 مترًا من قاع الوادي؛ أي ما يعادل 200 طابق عال.

وقد تم استخدام القذيفة الصاروخية أثناء البناء، لإطلاق كبلات تجريبية عبر الخانق (بزمن 3.60 ثانية)، مما شكل سابقة في تاريخ بناء الجسور في العالم، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.