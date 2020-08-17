أكبر سلحفاة عاشت في كوكبنا

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت أكبر قوقعة سلحفاة تم اكتشافها على الإطلاق إلى عالم العجائب الطبيعة!

يبلغ طوله هذه السلحفاة (الصورة)، التي يرقد بجانبها عالم الأحافير رودولفو سانشيز ويبدو مقارنة بها صغيرًا جدًا، 2.40 متر.

للوصول إلى هذا الحجم، كان على السلحفاة أن تعيش 110 سنوات على الأقل، كما يعتقد الباحثون.

تنتمي هذه الحفرية إلى نوع Stupendemys georgaphicus (ستوبيندميس)، وهي سلحفاة عملاقة تعيش في المياه العذبة، وفقاً لـ (scienceetviejunior).

عاش هذا النوع من السلاحف منذ 5 و 12 مليون سنة في أمريكا الجنوبية، في المناطق الممتدة الآن بين كولومبيا وفنزويلا.