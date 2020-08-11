فوشيا على مدّ البصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تشتهر اليابان بتفتح أزهار الكرز في موسم الربيع.. أما في الخريف فتزدان حديقة "هيتاشي" بـ 32 ألف نبتة "كوشيا" المشهورة باسم "مكنسة الجنة"، والتي تكتسي بهذا اللون الفاقع خلال شهر أكتوبر من كل عام.

وتعد حديقة "هيتاشي"من أجمل الحدائق المفتوحة في العالم، وتمتد على مساحة 25,689 متراً مربعاً، تنمو نباتاتها على مدار السنة وتتنوع بتنوع الفصول والمواسم المناخية.

وهي أقدم حدائق اليابان، حيث يعود تاريخها للعام 1664 عندما أنشئت لتكون حديقة أعشاب طبية تابعة لقسم الدراسات العليا بكلية العلوم، ولكن بمرور الوقت فتحت الحديقة أبوابها للزائرين لمشاهدة جمال الطبيعة.

أغلب النباتات في حديقة هيتاشي تحمل دلالة علمية أو طبية، و تتميز هذه الحديقة الخلابة بتنوع النباتات بها حتى إنها تحتوي على بعض النباتات المهددة بالانقراض في العالم، وبها حوالي مليون زهرة نرجس، و أكثر من 170 نوعا من نبات الأقحوان، والكثير من أشجار الصنوبر، و الزهرة اليابانية الشهيرة شيبازاكورا ذات اللون الأبيض الناصع، والأفندر وأنواع زهور الزئبق المختلفة و التيولب بألوانه المبهجة، وبعض النباتات النادرة والمهددة بالانقراض، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

وتقع حديقة هيتاشي في مدينة هيتاشيناكا بالقرب من شاطئ اكيجورا.