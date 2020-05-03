الأميرة شارلوت الصغيرة توزّع المعونات على معوزي بريطانيا

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قامت الأميرة شارلوت أول أمس الجمعة بتوزيع سلال الطعام على بريطانيين في الحجر الصحي المنزلي بالقرب من منزل العائلة المالكة.

فللمرة الثانية خلال الأسابيع الستة من الحجر، قامت كيت ميدلتون والأمير ويليام وأطفالهما بتقديم المساعدة للبريطانيين المعوزين خلال هذه الفترة الوبائية.

فيوم الجمعة قامت العائلة الصغيرة بتوصيل سلال غذائية لسكان نائيين بقريةساندريغهام في نورفولك، حيث كانت شارلوت هي التي تطرق الأبواب وتقدم المؤونة.

وقام دوق ودوقة كامبريدج بمشاركة أربع صور جديدة عبر انستغرام للأميرة شارلوت قبل عيد ميلادها الخامس، التقطت وهي تساعد في إعداد وتقديم سلال طعام للأشخاص المعزولين عن المنطقة".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، فاجأت كيت ميدلتون والأمير وليام المعجبين بنشر مقطع فيديو بشراكة مع بي بي سي ظهرا فيه مع أطفالهما الثلاثة، جورج (7 سنوات في يوليو)، شارلوت (5 سنوات في مايو)و بيتي لويس (2 سنة في أبريل)، التي احتفلت بعيد ميلادها الثاني في ذلك اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الأسرة بأكملها تقيم في قصرهم في أنمر هول في مقاطعة نورفولك، في حجر صحي، بحسب "باري ماتش"