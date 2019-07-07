جمال الكهوف الجليدية

المصدر: البيان الالكتروني

يتميز جبل هواشان في مقاطعة شانشي بشمال الصين، الذي يحتوي على كهوف جليدية، بسقوط الثلوج التي تبقى مجمدة على مدار السنة، راسمة لوحات فنية في كهوف الجبل، بخاصة عندما تنعكس عليها أسعة الشمس والأضواء.



وتتميز مقاطعة شانسي بجمال الطبيعي، ويشتهر جبل هواشان بمنحدرات والمناظر الطبيعية المذهلة، وشلال هوكو على النهر الأصفر، ثاني الأكبر من نوعه في الصين.

وتعتبر شانسي البيئة المريحة لحيوانات البندا العملاقة والسعدان الذهبي، وغيرهما من الحيوانات البرية النادرة النفيسة.

صور نشرها موقع (China Xinhua News) تبيّن جمالية المكان.