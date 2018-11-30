بالصور.. الغابة العمودية

المصدر: البيان الالكتروني

الانسان لا يهنأ إلا بالعيش وسط الطبيعة، يشعر فيها بالطمأنينة والارتياح، وإن نأى عنها يشدi الحين للدنو منها.

ولأن عمران العصر الحديث، وبخاصة في المدن والبلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة، طمس الكثير من المقومات الطبيعية، تحاول بلدان كثيرة استدراك الامر بوسائل وخطط مختلفة حتى يعود شيء من البيئة والطبيعة المنهوبة.

مدينة تشنغدو بجنوب غربي الصين حاول سكانها تجسيد حلمهم بالعيش في المناطق الخضراء بإنشائهم مجمعاً سكنياً شرفات شققه عبارة عن مزارع لنباتات وأشجار، وفق صور نشرتها قناة (CGTN)، ما شكل غابة عمودية في المدينة.