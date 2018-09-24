الساشيمي.. فن يؤكل

المصدر: البيان الالكتروني

الساشيمي، أو الطريقة الأفضل للاستمتاع بتناول السمك، حيث يعد طبق من فواكه البحر المقطعة لقطع رفيعة طازجة جدًا، تجربة تثير شهية الكثير من مرتادي المطاعم في اليابان

وتشهد شعبية فن الساشيمي، حسب موقع "nippon.com"، تزايدًا ملحوظًا مؤخرًا بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، إذ دفعت رغبة فنان المطبخ، mikyoui00 في تعليم ابنه كيفية إعداد الوجبات إلى تطويره أسلوبا جديدا لتقديم الأسماك.

ولاقت أطباق هذا الفنان الياباني، التي عادة ما تمثل أشكالا لفتيات ترتدين تنانير أو ذوات شعور طويلة، اهتماما منقطع النظير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اخترنا لكم بعض هذه الابتكارات من فن المطبخ التي غيرت مفهوم الساشيمي رأسًا على عقب:

حورية البحر

نجما "فيجا" و"الطير"