نبذة من جهود الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب

الجرائم بأنواعها تشكل قلقاً وتحدياً لدى المجتمع الدولي ككل لما لها من الأضرار الكبيرة تجاه الدول والمجتمعات والإنسان، وتتم مواجهة كثير من هذه الجرائم لا سيما المتطرفة والإرهابية المتنوعة بالتنسيق الدولي والتعاون بمختلف أشكاله، من خلال البحث عن أسباب هذه الجرائم ودوافعها، للقيام بردة فعل مناسبة في مواجهتها وعلاجها وكبح جماحها.

وأدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً الخطورة الكبيرة التي يشكلها الفكر المتطرف باتجاهاته المختلفة، وصبت جهوداً كبيرة في مكافحة ومحاربة الأعمال المتطرفة والإرهابية والإجرامية بمختلف أنواعها وأياً كان مرتكبوها واتخذت أساليب الوقاية منها، من خلال ضبط الخطاب الديني ونشر القيم والمبادئ من وسطية واعتدال وتعايش وتسامح، وترسيخ الأخوة الإنسانية وتعزيز لغة الحوار وتقبل الآخر، ولها كذلك جهود ساطعة ونيرة وحازمة وقوية، من خلال سن التشريعات والقوانين والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، واليمن خير شاهد على جهود دولتنا المباركة في مكافحة التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والحوثي وغيرها من التنظيمات التي تستهدف الأبرياء وتعيث في الأرض فساداً.

وكذلك من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في جانب علاج التطرف والإرهاب، إنشاء المنصات التي ترسخ الفكر المعتدل وتكافح التطرف ومن هذه المنصات مركز هداية ومركز صواب، وغيرها من المنصات التي تساهم في الحد من انتشار التطرف ومحاربة الأفكار المظللة التي تروجها التنظيمات المتطرفة من خلال أرض الواقع وعن طريق وسائل التواصل الإلكترونية والعالم الافتراضي.

كما أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، بهدف حماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد، محققة أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على تعيين حامد الزعابي مديراً عاماً للمكتب، وهو من الكفاءات الوطنية الشابة، ونتمنى له كل توفيق في أداء مهامه.

جهود دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة وكثيرة ولا يسعني حصرها في هذا المقال، وأوصي كل أفراد المجتمع لا سيما الشباب بأن يكونوا يقظين ضد الأفكار المتطرفة والهدامة، وأن يكونوا لبنة بناء في وطنهم، ملتفين حول قيادتهم، نافعين لمجتمعهم. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة، وشعبها الوفي وكل من يقيم على أرضها الطيبة.