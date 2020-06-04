العمل التطوعي قيمة إنسانية راقية يتمتع بها مجتمع الإمارات بفطرته، وهذه القيمة السامية تحقق التكافل الاجتماعي والتعاون والتعاضد والتلاحم المجتمعي، وتغرس في النفوس حب الخير وقيم البذل والعطاء تجاه الآخرين، لا سيما تجاه المحتاجين للتخفيف من معاناتهم، وفي أوقات الظروف الصعبة.

والمتطوع في حقيقة الأمر يحمل في داخله قيماً عميقة من حب الخير للغير والإحسان إليهم، ويترك الأثر الطيب لدى الآخرين، ومما يتميز به المتطوع عن غيره أنه يبذل الجهد والوقت دون انتظار المقابل، وهذا بحد ذاته يمثل قيمة نبيلة، ما يدل على سمو نفسه ورقيه، واستشعاره المسؤولية المجتمعية، ووعيه وإدراكه لنتائج عمله الإيجابي الذي يسهم في ازدهار المجتمع وترابطه.

وقد حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على غرس هذه القيم النبيلة المتأصلة في المجتمع منذ القدم، ونظمت هذا العمل الإنساني الراقي من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمتأمل في الجهود المباركة لهذه الهيئة العريقة يدرك مدى اهتمام قيادتنا الحكيمة بالعمل التطوعي، الذي يخدم الإنسانية جمعاء، سواء في داخل دولة الإمارات أو خارجها، وفي مشارق الأرض ومغاربها دون تفريق ولا تمييز، بل بكل حب وتقدير ووئام.

ومن المبادرات الجميلة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة "لبيك يا وطن"، التي تم إطلاقها خلال هذه الفترة الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث يتم من خلالها تثقيف المتسوقين وتوزيع الكمامات والقفازات لهم للحد من انتشار هذا المرض.

وكذلك تم إنشاء المنصات، ومنها المنصة الوطنية للتطوع وصندوق الوطن، وغيرها من المنصات، لغرض تنظيم هذا العمل المجتمعي الإنساني وتوجيه الطاقات واستثمارها في البناء حتى تسهم في ازدهار المجتمعات ورقيها.

قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "‫التطوع وجه مشرق من أوجه تآزر مجتمع الإمارات وحيويته". ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وهذه القيمة متجذرة في مجتمع دولة الإمارات، وقد حثّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف، لما لهذا العمل السامي من الأثر الإيجابي على الآخرين والشعور باحتياجاتهم، والإسهام في تلبيتها، وهو سبب من أسباب اللُّحمة ونشر المحبة.

وأحث فئة الشباب على الإسهام في الأعمال التطوعية، والمبادرة في الانضمام تحت منصات التطوع المنتشرة في ربوع الدولة واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالخير والازدهار.

وعلى الأسرة أيضاً أن تحث أبناءها على الأعمال التطوعية التي تسهم في إكسابهم الخبرات من خلال الأعمال النافعة التي يقومون بها في الميدان التطوعي واستثمار أوقاتهم.