في هذا التحول الذي نعيش، من هجوم النار في السماء، تبدلت طبيعة الحرب، ونحن نلتفت إلى فضائنا، وفي داخلنا سؤال كبير: هل نحن بخير؟ والإجابة غالباً نعم، ففي هذا التحول، تبدلت طبيعة الحرب نفسها، لتصبح نوعاً من الحروب، لا كما في الروايات القديمة، حيث يظهر البطل في الجبهة القتالية، لكنها حرب في الهواء، فالإنسان المدني هنا - من مواطن ومقيم - ليس مقاتلاً، بل شاهد ومقاوم أن يظل طبيعياً. يخرج إلى عمله، يجلس في مقهى، يمشي على الشاطئ، ويُدرّب نفسه على تجاهل ما قد يحدث فوقه ثقةً.. هذه ليست شجاعة صاخبة، بل شكل جديد من الثبات، أي أن تعيش حياتك كاملة، بينما الخطر معلق في الهواء.

أما الأخطر من صوت النار ودوي الانفجار، هو ما يحيط بنا من سيل الأخبار، تعليقات الخارج، الصور المفبركة، واللغة المرتبكة التي تُعيد تشكيل الخوف أكثر مما تنقل الواقع.. فتحولت الحرب علينا إلى سرديات متنافسة، لا إلى وقائع فقط، وكل رواية تُقال، تترك أثرها في النفس، حتى لو لم يقع شيء.. لهذا، فإن القوة ليست في الصاروخ الرادع فقط، بل في قدرتنا على إدارة الخوف، في الحفاظ على توازن داخلي لا تزعزعه الاحتمالات.. إنها معركة غير مرئية، تُخاض في دواخلنا وتحولات النفس أكثر مما تُخاض في السماء.

حرب الهواء ليست تسمية عابرة، بل توصيف لزمنٍ جديد، حيث لم تعد الحرب حدثاً يقع، بل حالة تُعاش.. زمنٌ تُصبح فيه السماء نصاً مفتوحاً، ونصبح نحن قرّاءه الصامدين... نحاول أن نكمل يومنا، دون أن نُسقط من أيدينا المعنى، لأن ما نعيشه الآن ليس حرباً بالمعنى الكلاسيكي، بل تحول في طبيعة الإحساس الداخلي لنا وقرارات مؤجلة لمستقبلنا..

ونحن هنا في الإمارات، في ثبات أرضنا الطيبة وحكمتنا المتحدة، لا ننتصر برفع الصوت، ولا برد الهجوم الفخ، بل الحفاظ على شكل الحياة، وبثقةٍ هادئة نعرف أن ما يُبنى على الاستقرار، لا تهزه احتمالات عابرة في الهواء.