اقرأ المزيد

واختبار مشاعر، والمرور بتجارب شعورية عن الواقع بشكل مختلف، كما أن القراءة لها قدرة هائلة على تغيير الحياة اليومية والعملية بما تمنحه للذهن من تفتح وفكر وعمق في الرؤية.
القراءة هي واحدة من أهم المهارات، التي يمكن أن يمتلكها الإنسان، هي بوابة إلى عالم من المعرفة والإبداع، حيث يمكننا أن نتعلم أشياء جديدة، ونكتشف أفكاراً جديدة، ونستكشف عوالم جديدة.
القراءة الترفيهية، والقراءة للمتعة والاستمتاع، والقراءة التعليمية، والقراءة للتعلم واكتساب المعرفة، والقراءة البحثية، وهي القراءة للبحث واكتشاف المعلومات، وهناك العديد من الطرق لزيادة القراءة، منها:
تحديد هدف للقراءة، مثل قراءة كتاب في الأسبوع، وتخصيص وقت للقراءة كل يوم، واختيار كتب ملهمة، والانضمام إلى نادي قراءة لزيادة الحماس والمناقشة.
وبذلك نمنح أنفسنا فرصة للترويح والاسترخاء. إذاً القراءة هي مفتاح إلى عالم من المعرفة والإبداع، تساعدنا على توسيع معرفتنا، وتحسين الذاكرة، وتنمية الإبداع، وتحسين التواصل، فلنقرأ أكثر، ولنجعل القراءة جزءاً من حياتنا اليومية.