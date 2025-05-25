عاصمة الإعلام العربي

تنطلق من دبي المؤتمرات العالمية، التي تطرح على أرضها الآراء والاقتراحات، وكل جديد لاستشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات، وتأتي قمة الإعلام العربي كل عام بمنظور مختلف، يضع رؤية واضحة للمدى البعيد، لتشمل المتغيرات ومواجهة التحديات.

ومواكبة التطورات للنهوض بالإعلام العربي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة كبيرة من المختصين والخبراء وصناع المحتوى والتأثير الإعلامي ومنصات رقمية وشركات عالمية للأفلام والألعاب الإلكترونية ومنتجين عالميين ومحليين.

كما أن المنتدى حافل بأجندة متنوعة من المنتديات، كالمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الإعلام العربي، وقمة التواصل الإعلامي العرب، والورش المتنوعة والخلوات الإعلامية، لضمان الوصول لمخرجات بجودة فائقة في فروع الإعلام المختلفة، كالألعاب الإلكترونية وصناعة الأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست والتلفزيون والصحافة، وكيفية دخول الذكاء الاصطناعي في المجال، بما يناسب الحفاظ على الهوية العربية الإعلامية، ويناسب المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

كما يشهد المنتدى مشاركة أكاديمية من جامعة الإمارات، التي تستضيف بروفيسور من اليابان، للمشاركه في المنصة الخاصة بهم بورش متنوعة، للاستفادة من خبراتهم الرائدة في المجال الإعلامي وتطلعاتهم المستقبلية للقطاع.

كما يتخلل هذه القمة جائزة الإعلام العربي، التي تحفز النهوض بالقطاع، وتخصص للشركات والأفراد وشخصيات مؤثرة في الرأي العام، ويشمل هذا العرس الإعلامي نخبة من الشخصيات العربية، بمن فيها وزراء من سوريا ولبنان والكويت والبحرين ومصر.

دولة الإمارات ترفع رايات المجد الحافل بالتطلعات المستقبلية، ليسير الركب الإعلامي العربي على خطى مرموقة بكل فروعه وبكل جديد، ويواكب التطور الإعلامي السريع على المستوى العربي والعالمي، ويعتبر تحديثاً ونقلة نوعية، ليرسم خريطة المستقبل للقطاع الإعلامي العربي، ويروي قصة نجاح دولة الإمارات مركزاً لصناعة الإعلام.‬