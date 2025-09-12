الإمارات تتحرك إنسانياً ودبلوماسياً

أدانت دولة الإمارات الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن مثل هذه الاعتداءات غير المبررة تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف إسرائيل عند حدودها، ومنعها من الاستمرار في سياساتها التصعيدية.

وفي هذا السياق، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة رسمية إلى الدوحة، أول من أمس، التقى خلالها القيادة القطرية.

كما زار سموه البحرين والتقى العاهل البحريني، في خطوة حملت رسالة تضامن واضحة تؤكد أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمس مباشرة أمن واستقرار بقية دول المجلس.

وتشير دلالات هذه الزيارة إلى أن الإمارات تتحرك على أكثر من مستوى. فهي من جهة تؤكد دعمها السياسي والأمني لقطر، ومن جهة أخرى تعمل على تعزيز وحدة الصف الخليجي في مواجهة التهديدات الخارجية.

كما أن التحرك الإماراتي يضع القوى الكبرى أمام مسؤولياتها في التعامل مع السلوك الإسرائيلي، حيث أكدت الدولة أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، ومن المتوقع أن تشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منطلقاً لتحركات دبلوماسية أوسع، تهدف إلى بناء موقف دولي ضاغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية استقرار الخليج.

ويعكس الموقف الإماراتي كذلك حرص الدولة على الجانب الإنساني، إذ شددت على ضرورة حماية المدنيين ومنع أي توسع عسكري يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويأتي هذا الموقف منسجماً مع نهج الإمارات المعروف في دعم الاستقرار وتخفيف معاناة الشعوب في مناطق النزاع.

إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى قطر تمثل خطوة عملية تؤكد التزام الإمارات بنصرة الحق ورفض العدوان، وفي الوقت ذاته إبراز دورها القيادي كدولة مسؤولة تتحرك بسرعة وفاعلية لحماية أمن الخليج وتعزيز الاستقرار الإقليمي.