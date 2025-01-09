تجمع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بين الأصالة الإماراتية والرؤية المستقبلية، مما جعلها مصدر إلهام للعديد من النساء داخل الدولة وخارجها. رؤية ترسخ منظومة إيجابية للاستقرار الأسري وتنشئة الأجيال، ترتكز على حب الوطن والثقة بالمستقبل، الشيخة هند رمز للأمل والإلهام.

في كل خطوة تخطوها، تؤكد على أهمية الأصالة والقيم العائلية، وتدعو إلى التفاؤل والعمل الدؤوب لبناء مستقبل أفضل. من خلال عطاءاتها ومبادراتها، أصبحت نموذجاً يُحتذى به للمرأة العربية التي تجمع بين التقاليد والرؤية الطموحة للمستقبل.

لذا أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «شكراً الشيخة هند»، عرفاناً وشكراً للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازاتها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء، ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية، وتعزيز التماسك المجتمعي، حيث يسهم عمل الخير في نشر السعادة والتفاؤل بين الناس في المجتمع، إضافة إلى زيادة الثقة بين الناس، لذلك تعد الشيخة هند مسيرة استثنائية ملهمة من العطاء والوفاء رفيقة درب الخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال حضورها عميق التأثير في المجتمع بكل فئاته، ورسخت نموذجاً ملهماً وقدوة في الخير في مختلف القطاعات ومجالات العمل، كما كانت اليد المعينة في بناء المستقبل الأفضل لأبناء وبنات الوطن، وعوناً في تعميق أثر العمل الإنساني والخيري داخل الدولة وخارجها، لتحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

ومن أبرز مبادراتها، إطلاقها حملة «10 ملايين وجبة» في عام 2020، وهي أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

الشيخة هند نبض دبي وروحها وأم الشيوخ، وهي القدوة والخير والعطاء ومصدر سعادتنا، وقد تعودنا عبر مبادراتها المميزة تلمس حبها الصادق لدبي، وجهودها الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم.