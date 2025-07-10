في خضم التطورات المتسارعة التي يعيشها الإنسان، بات من الضروري التمييز بين «العُمر الزمني» و«العُمر الاجتماعي»، إذ لم يعد تاريخ الميلاد وحده يعكس مكانة الفرد أو موقعه في دورة الحياة، بل أصبح «العُمر الاجتماعي» مؤشراً مهماً، يعكس مدى انخراط الإنسان في مجتمعه، ومدى تحمّله للأدوار الاجتماعية المتوقعة منه، بغض النظر عن عمره البيولوجي.

«العُمر الاجتماعي»، هو انعكاس للتجربة والفاعلية والتواصل المجتمعي، ويُقاس من خلال مدى مشاركة الفرد في الحياة الاجتماعية، كالمسؤوليات العائلية، والمشاركة في سوق العمل، والانخراط في العلاقات الإنسانية، والانفتاح على التغيير والتعلم.

وقد تتفاوت أعمارنا الاجتماعية بحسب الظروف المحيطة، فالأدوار الاجتماعية التي نُكلّف بها، تُسرّع أو تُبطئ من نضجنا الاجتماعي. فمثلاً، من يُجبَر على تحمل مسؤوليات كبيرة في سن مبكرة، كإعالة الأسرة أو رعاية الإخوة، قد يكبر اجتماعياً قبل أقرانه.

وعلى النقيض، فإن الانسحاب من التفاعل المجتمعي، أو الاعتماد الكلي على الآخرين، قد يؤدي إلى «شيخوخة اجتماعية» مبكرة، حتى وإن كان صاحبها لا يزال في ريعان الشباب.

يكتسب «العُمر الاجتماعي» أهمية كبيرة في تحديد نجاح العلاقات الاجتماعية والمهنية، فليس المهم ما إذا كنت صغيراً أو كبيراً في السن، بل ما إذا كنت قادراً على التكيف والمشاركة، وتحقيق توازن بين ما تريده أنت، وما يطلبه منك المجتمع. ولهذا السبب، قد تنجح تجارب التعلّم المتأخر، أو الزواج في سن متأخرة، أو تأسيس المشاريع بعد التقاعد، لأنها ترتبط بالعمر الاجتماعي، وليس الزمني.

وتُعد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، من أبرز العوامل التي تؤثر في العمر الاجتماعي، فقد فتحت المجال للتعبير والمشاركة، لكنها في الوقت ذاته قد تصنع عمراً اجتماعياً وهمياً، يعتمد على الصورة والانطباع، لا على الفاعلية الحقيقية. وهنا يبرز التحدي: أن يكون الإنسان حاضراً في مجتمعه، لا مجرد متابع أو متفرج.

إن الوعي بالعمر الاجتماعي، لا يُغيّر فقط طريقة فهمنا للذات، بل يُعيد ترتيب أولوياتنا، ويُحفّزنا على بناء علاقات ذات معنى، والمشاركة بفاعلية، والاستمرار في النمو النفسي والإنساني؛ فالعمر الحقيقي ليس ما تسجله الأوراق الرسمية، بل ما نعيشه في تفاعلنا مع العالم.