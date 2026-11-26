لم تعد الحكومة مكاناً نذهب إليه، بل صارت صوتاً يرافقنا. هذا هو جوهر ما أعلنته حكومة الإمارات بإطلاق المساعد الحكومي الشخصي «ميره»، الشكل الجديد لخدمات الحكومة، والذي سيبدأ العمل به في مارس 2027.

«ميره» ليست تطبيقاً جديداً يضاف إلى عشرات التطبيقات، ولا روبوت محادثة يجيب عن الأسئلة فقط. هي واجهة واحدة موحدة لجميع خدمات الحكومة، تعمل بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتتواجد في هاتف كل مواطن ومقيم وزائر.

يكفي أن تتحدث إليها بلغتك البسيطة، لتفهمك، وتنفذ لك، وتنسق مع كل الجهات نيابة عنك. الفكرة هنا ثورية في بساطتها. ففي السابق، كان على الإنسان أن يعرف اسم الجهة، ويبحث عن التطبيق الصحيح، ويملأ النماذج، ويتابع المعاملة بين مؤسسة وأخرى. مع «ميره»، تنقلب المعادلة: أنت تقول ما تحتاجه، والحكومة هي التي تتحرك.

ولي الأمر يستطيع أن يسأل عن مستوى ابنه الدراسي، والمريض يتابع مواعيده ويتحدث مع طبيبه، والمستثمر يجدد عقوده، والمتقاعد يعرف راتبه، والمواطن يجدد جوازه وبطاقته، كل ذلك في محادثة واحدة، على مدار 24 ساعة، ومن أي مكان.

هذا التحول يعكس رؤية الإمارات في الانتقال من حكومة تقدم الخدمات، إلى حكومة تفهم احتياجات الناس وتستبقها. فـ«ميره» لا تنتظر أن تطلب، بل تعرفك، وتذكرك بقرب انتهاء هويتك، وتنبهك لجواز منتهٍ، وتجهز لك وثائقك قبل أن تفكر بها.

والأهم، أن «ميره» لا تلغي دور الإنسان، بل تحرره. فحين يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية، يتفرغ الموظف الحكومي للجوانب الإنسانية والتخصصية التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقوم بها.

إن إطلاق «ميره» بحضور ألف مسؤول حكومي، ليس مجرد حدث تقني، بل إعلان عن مرحلة جديدة: حكومة بلا طوابير، وبلا أوراق، وبلا تعقيد. حكومة تعرفك باسمك، وتتحدث لغتك، وتعمل من أجلك. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،: «هدفنا تسهيل حياة الناس، وتوفير أوقاتهم، وحكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم. وقادمنا أجمل بإذن الله».