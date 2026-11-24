عشرة كتب، وعشر شخصيات، وعشر حكايات من ذاكرة دبي، تحمل بين صفحاتها تجارب رجال ونساء أسهموا في بناء الإمارة وخدمة مجتمعها.

إنها ليست مجرد إصدارات توثق سير أصحابها، بل صفحات من تاريخ مدينة صنعت نهضتها بسواعد أبنائها، واحتفظت في ذاكرتها بقصص العطاء والإخلاص والإنجاز. ومن هنا تكتسب الإصدارات العشرة الأولى من سلسلة «أهل دبي»، ضمن مبادرة «إرث دبي»، قيمة ثقافية ووطنية تستحق الاحتفاء والاهتمام.

وتتجاوز أهمية هذه الإصدارات توثيق الشخصيات إلى حفظ تجارب إنسانية ارتبطت بمراحل مهمة من تطور دبي، بما تحمله من دروس في المبادرة والعمل والمسؤولية والانتماء، فلكل شخصية حكاية، ولكل حكاية أثر يستحق أن ينتقل إلى الأجيال القادمة، لتبقى هذه السير شاهداً على دور الإنسان في صناعة نهضة وطنه.

وقد جاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة «إرث دبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوثيق ذاكرة الإمارة وإبراز إسهامات أهلها، وصولاً إلى إصدار مئة كتاب عن مئة شخصية أسهمت في مسيرتها ونهضتها.

وإذا كانت الإصدارات الـ10 قد وضعت أساساً جميلاً لهذا المشروع، فإن استكمال التسعين إصداراً المتبقية يمثل فرصة ثمينة لتوسيع المشاركة المجتمعية، والاستفادة من الذاكرة الغنية التي تحتفظ بها الأسر والمجالس والأحياء القديمة.

والأجمل أن هذه الفكرة تحمل قيمة وطنية تتجاوز حدود دبي، ويمكن أن تشكل نموذجاً ملهماً لبقية إمارات الدولة، فلكل إمارة رجالها ونساؤها الذين أسهموا في البناء والتنمية، ولكل منطقة حكايات تستحق أن تُروى، وتجارب إنسانية جديرة بالتوثيق.

ومن هنا نتطلع إلى أن تنتقل روح هذه المبادرة إلى مختلف إماراتنا، لتتكامل الجهود في حفظ الذاكرة الوطنية وتقدير أصحاب العطاء.

فكم من شخصية خدمت الإمارات في التعليم والتجارة والصحة والثقافة والعمل الاجتماعي، وتركت بصمات لا تزال حاضرة في ذاكرة الناس، لكنها لم تجد من يوثق تجربتها ويعرّف الأجيال بإنجازاتها؟!

ومن هنا تبرز أهمية تشجيع الأهالي على ترشيح الشخصيات الجديرة بالتوثيق، وفتح المجال أمام الكتّاب والباحثين، وكل من يمتلك الرغبة والقدرة على الكتابة، للمشاركة في إعداد هذه السير بالتعاون مع الأسر وأصحاب المعرفة، بما يضمن دقة المعلومات وأمانة الرواية، كما أن إشراك الشباب والجامعات والمؤسسات الثقافية في جمع الشهادات والصور والوثائق سيجعل من كتابة السير جسراً يصل الأجيال بتاريخ وطنهم.

إن القيمة الحقيقية لهذا المشروع لا تكمن في عدد الكتب وحده، وإنما في حفظ ذاكرة العطاء وإنصاف أصحاب الإنجازات.

لقد بدأت الحكاية بـ10 إصدارات تستحق الاحتفاء، والطموح أن تكتمل المئة، وأن تمتد الفكرة لتلهم توثيق سير أبناء الإمارات جميعاً، فذاكرة الوطن لا تحدها الجغرافيا، وعطاء أبنائه إرث يستحق أن تتوارثه الأجيال.