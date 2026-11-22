اللغة هي وسيلة التفاهم والحوار بين البشر منذ الأزل، وقد بدأ الإنسان ببناء حياته عند أول استقرار له على الأرض، وبناء أساسات نمت عليها من بعد ذلك البشرية وتناقلتها جيلاً بعد جيل، ولو خصصنا مكاناً معيناً أو حضارة معينة لوجدنا أنها لم تكن تتوارثها الأجيال بقيمها وثقافتها وطقوسها وعاداتها دون لغة تفاهم وحوار تنقل بين تلك الأجيال التاريخ والأساس الذي نشأوا عليه، لتصبح للغة مكانة مهمة بل وأنها العمود الأساسي التي تتكئ عليه الحضارات لتصمد عبر الزمن.

اللغة نسيج التراث التي تعبر عن كل التفاصيل الحياتية المختلفة منذ زمن الأجداد، لتنقل لنا الموروث بصورة صحيحة وبسيماتها التي تمنحها الثقل، لذلك المحافظة على اللغة هي المحافظة على الهوية في زمن العبث في المسميات والمصطلحات المتداخلة، نحافظ على اللغة يعني المحافظة على التراث بجميع أنواعه وأشكاله، اللغة بصمة تمنحها الخصوصية التي لا يمكن أن تسمح بالخلط بينها وبين مفاهيم أخرى لا تمت لثقافتنا بشيء، التعليم يبدأ بالقلم وبالحرف الذي به يخط جميع العلوم، ومنها التاريخ الذي يروي حضارة دولة ومجتمع، والتاريخ الممتد منذ أول قدم وطأت هذه الأرض لتبدأ أول صفحة من كتاب الحضارة وتستمر حتى الحاضر والمستقبل.

اللغة هي حروف نسجت تراث وثقافة دولة لتلبسها حلة لا يمكن أن تبلى ما دامت الحروف حية واللهجات العربية صامدة في وجه أي خطر لفظي، اللغة تكسب الإنسان المزيد من العلاقات الإنسانية لأنها تمنحهم الثقة لنقل المعلومات الحضارية صحيحة دون مغالطة، لأنها تعكس هوية الإنسان والتي بدورها تمنحه هيبة وقوة وجذور متعمقة في أرضه الذي أكسبته مكانة وبوصلة طريق، من دونها يتيه في عوالم مختلفة ودهاليز يتخبط فيها، جاهلاً هويته وأرضه ولغته وتاريخه وثقافته، ووطن يمنحه الأمان والاستقرار، فمن مرتكزات الهوية الحفاظ على اللغة لأنها تكسبه هيبة وتمنحه طابعاً خاصاً وثقة إلى العبور للمستقبل والانفتاح الثقافي العالمي.