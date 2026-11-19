لم تعد دبي مجرد مدينة في الصحراء، بل أصبحت قصة نجاح يرويها العالم. مدينة بدأت بحلم، واليوم تستقبل ملايين الزوار الذين يأتون من كل قارة ليروا بأعينهم كيف تتحول الرؤية إلى واقع.

أرقام تتحدث عن نفسها، حيث استقبلت دبي 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، وبنمو 5 % عن عام 2024. وفي ديسمبر وحده، تجاوز عدد الزوار حاجز المليوني زائر لأول مرة في تاريخ الإمارة.

وفي عام 2026، واصلت دبي تعافيها بقوة، حيث استقبلت 6.97 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الـ8 الأولى، وسجل أغسطس وحده نحو 869 ألف زائر، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير 2026.

لماذا يختار العالم دبي؟ السر ليس في برج أو مول، بل في 4 أشياء تجتمع معاً ولا تجتمع في مدينة أخرى، أولاً التنوع، ففي يوم واحد يمكنك أن تبدأ صباحك في برج خليفة، وتتغدى في سوق الذهب القديم، وتختم يومك بعشاء في الصحراء.

وثانياً الأمان فدبي مدينة يشعر فيها الزائر أنه في بيته، وهذا هو أغلى ما تملكه أي وجهة سياحية. وثالثاً الفعاليات فمن معرض سوق السفر العربي إلى مهرجان دبي للتسوق، دبي لا تهدأ، كل شهر هناك حدث جديد.

ورابعاً سهولة الوصول، فمطار دبي الدولي حافظ في 2025 على المركز الأول عالمياً كأكثر مطار ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام الـ11 على التوالي، السياحة ليست فنادق فقط، فالسياحة في دبي اليوم هي اقتصاد متكامل، فنادق تضم أكثر من 149 ألف غرفة، وأكثر من 3000 شريك دولي يعملون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وآلاف المشاريع الصغيرة لأبناء الإمارات الذين يقدمون تجربة إماراتية أصيلة للزائر.

دبي لا تبيع للزائر غرفة فندقية، بل تبيع له ذكرى. ومن يزُر دبي مرة يعد إليها ثانية، لأنه لا يشتاق لمكان، بل يشتاق لشعور، شعور أن كل شيء ممكن، دبي حيث يبدأ العالم رحلته، ولا يريد أن تنتهي.