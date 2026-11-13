معارض الكتب في عصر الذكاء الاصطناعي

في زمن يستطيع فيه الإنسان أن يسأل الذكاء الاصطناعي عن كتاب فيحصل خلال ثوانٍ على ملخص لأفكاره، يبدو الذهاب إلى معرض للكتاب أمراً يستحق التأمل. لماذا نغادر شاشاتنا ونتجول بين الأجنحة والرفوف، ما دامت المعرفة تبدو أقرب إلينا من أي وقت مضى؟

ربما لأن ما نبحث عنه في معارض الكتب لا يقتصر على المعلومات. فالذكاء الاصطناعي يساعدنا على الوصول إلى النصوص وفهمها ومقارنتها، لكنه لا يلغي رغبتنا في الاكتشاف، ولا حاجتنا إلى الحوار مع من يكتبون ويقرؤون. ثمة فرق بين أن نتلقى إجابة جاهزة، وأن نصادف فكرة تربك يقيننا وتفتح أمامنا أسئلة جديدة.

في العالم الرقمي، نبدأ غالباً بما نعرف أننا نريده؛ نكتب سؤالاً، فننتظر جواباً. أما في معرض الكتاب فقد يقودنا غلاف عابر إلى مؤلف لم نسمع به، أو يدفعنا نقاش إلى قراءة موضوع لم نفكر فيه من قبل. هذه المصادفات جزء من متعة المعرفة، وهي تذكّرنا بأن القراءة ليست سباقاً للوصول إلى الخلاصة، بل تجربة تتطلب فضولاً ووقتاً وتأملاً.

ويقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب مثالاً واضحاً على هذا المعنى. فبين أجنحته لا نرى كتباً وناشرين فحسب، بل نرى أطفالاً يختارون عناوينهم الأولى، وقراء يلتقون بمؤلفين، وعائلات تجعل من الثقافة موعداً مشتركاً. تلك المشاهد تكشف أن قيمة المعرض تتجاوز البيع والشراء، لتصل إلى بناء علاقة حية بين المجتمع والمعرفة.

ومن اللافت أن المعرض يتيح للزائر أن يرى تنوع الأذواق والأجيال في مكان واحد. قد يختلف قارئان حول رواية، أو يجلس طفل ليستمع إلى حكاية، أو يكتشف شاب أن الكتاب الذي جاء من أجله ليس أكثر ما أثار اهتمامه. هنا تتحول الثقافة من محتوى نستهلكه منفردين إلى حديث نتشاركه، ونختبر فيه قدرتنا على الإصغاء والاختلاف والتعلم من الآخرين.

وتكمن خصوصية الشارقة في أن المعرض ليس حدثاً معزولاً عن محيطه، بل امتداد لمشروع ثقافي يمنح الكتاب والقراءة والنشر حضوراً مستمراً. وهذا ما يجعل السؤال عن مستقبل معارض الكتب أوسع من السؤال عن مستقبل الورق: كيف تتحول هذه المعارض إلى فضاءات تثير التفكير، وتوسع آفاق الحوار، وتساعد الأجيال على التمييز بين وفرة المعلومات وعمق الفهم؟

ليس المطلوب أن تنافس معارض الكتب الآلة في سرعة الإجابة، ولا أن تعادي التقنية التي يمكن أن تقرّب قراء جدداً من الكتب. المطلوب أن تطوّر ما يميزها: اللقاء الإنساني، والمناقشة، والمفاجأة، والقدرة على تحويل القراءة من نشاط فردي إلى تجربة ثقافية مشتركة.

ولعل المفارقة أن عصر الذكاء الاصطناعي، الذي جعل الإجابات أسهل، قد يجعل حاجتنا إلى معارض الكتب أكبر؛ فنحن لا نذهب إليها فقط بحثاً عما نريد أن نعرفه، بل لنكتشف أيضاً ما لم يخطر لنا أن نسأل عنه.