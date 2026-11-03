«علَمنا عز»

العلَم ليس مجرد قطعة قماش ترفرف، بل هو هوية وطن وذاكرة اتحاد وقصة وطن كُتبت بالإرادة والعزيمة.

حين ننظر إلى علم دولة الإمارات بألوانه الأربعة، نرى ملخصاً لمسيرة شعب ودولة. فاللون الأحمر ليس لوناً عابراً، بل هو رمز الدماء الطاهرة التي بذلت، ورمز القوة والشجاعة التي بني عليها الاتحاد.

والأخضر هو لون الأرض التي أحياها الآباء، ولون الخير والنماء والزرع الذي تحول من حلم في الصحراء إلى واقع يزهر في كل إمارة.

أما الأبيض فهو رسالة الإمارات للعالم، رسالة سلام وتسامح وعطاء، وقلوب بيضاء لا تحمل إلا الخير للناس. والأسود هو رمز الصلابة والقوة، قوة العقل الذي يخطط ويفكر، وقوة الإرادة التي لا تعرف التراجع.

وفي الثالث من نوفمبر من كل عام، لا نرفع العلم احتفالاً فقط، بل نجدد الولاء والانتماء. هو يوم تتحد فيه البيوت والمدارس والمؤسسات على كلمة واحدة.

يقف الطفل في طابور الصباح، ويقف الجندي في الميدان، ويقف الموظف والطبيب والمعلم، وكلهم يرددون بفخر أن هذا العلم هو عهد باقٍ. عهد للمؤسس الشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانهما الذين أسسوا الاتحاد، وعهد لقيادتنا الرشيدة التي تحمل الراية اليوم نحو المستقبل.

لم يعد علَمنا يرفرف فوق المباني الحكومية وحسب، بل أصبح حاضراً في كل إنجاز. رفرف مع مسبار الأمل في طريقه إلى المريخ، ورفرف على منصات التتويج العالمية حين رفع أبناء الإمارات اسم وطنهم، ورفرف في المحافل الدولية كرمز للريادة والإنسانية. فأصبح العالم حين يرى هذه الألوان الأربعة يعرف أن وراءها دولة تصنع المستحيل.

إن عز العلَم لا يكون برفعه في السماء فقط، بل بالعمل تحت رايته؛ فكل طالب يجتهد في دراسته يحفظ العلم، وكل موظف يخلص في عمله يرفع العلم، وكل مبتكر يضيف إنجازاً جديداً للدولة يزيد علمها بريقاً.

سيبقى علمنا عالياً خفاقاً، لأنه ليس ألواناً فحسب، بل هو نبض كل إماراتي، وعز وطن لا يرضى إلا بالصدارة.