التعليم في خدمة الأسرة: من الرؤية إلى الأثر

لطالما قسنا جودة التعليم بعدد المدارس والمناهج والدرجات، لكن الرؤية الحقيقية للتعليم تتجاوز أسوار المدرسة لتستقر في البيت. فالأسرة هي الميدان الأول الذي يظهر فيه أثر التعليم، وهي المؤشر الصادق على نجاح أي منظومة تربوية.

وعندما نتحدث عن جودة التعليم، غالباً ما ننظر إلى المدرسة والمبنى والمنهج. لكن التجربة الإماراتية علمتنا أن المقياس الحقيقي للتعليم هو ما يحدث داخل البيت بعد انتهاء اليوم الدراسي.

رؤية الإمارات 2071 جعلت الأسرة المتماسكة محور التنمية المستدامة، وترجمت وزارة التربية والتعليم هذه الرؤية إلى مناهج لا تركز على المعرفة فقط، بل على القيم والهوية والمهارات الحياتية. فالتعليم الذي لا يصل إلى مائدة الأسرة يبقى ناقصاً.

لكي يكون التعليم في خدمة الأسرة نحتاج إلى ثلاثة تحولات.

التحول الأول، من التلقين إلى التمكين. لم يعد الهدف أن يحفظ الطالب تعريف القيادة، بل أن يمارسها داخل أسرته. في كتاب «القيادة والإدارة التربوية» أكدت أن القيادة تبدأ عندما يتعلم الطفل احترام رأي أخيه وتحمل مسؤولية قراره وإدارة وقته. هذه هي التربية القيادية الحقيقية.

التحول الثاني، من الدرجة إلى القيمة. العلامة مهمة، لكنها وسيلة لا غاية. الغاية هي: هل أصبح الطالب أكثر براً بوالديه؟ أكثر صدقاً مع إخوته؟ أكثر قدرة على الحوار؟ إذا تحققت هذه القيم، فقد نجح التعليم في أداء رسالته الأسرية.

التحول الثالث، من الواجب إلى المتعة. تجربة «أصوات 3 - قصص من صوت القارئ» أثبتت أن القراءة عندما تتحول من واجب مدرسي إلى لحظة عائلية يشارك فيها الآباء والأبناء، فإنها تترك أثراً مستداماً لا يزول.

إن الأثر الحقيقي للتعليم لا يقاس بعدد الخريجين، بل بعدد الأسر التي أصبحت أكثر تماسكاً وتواصلاً بفضل ما تعلمه أبناؤها. فالتعليم الذي يخدم الأسرة، هو الذي يبني الوطن.