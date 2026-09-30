تنمية المهارات وبناء المستقبل

في سوق العمل اليوم، لم تعد الشهادة الجامعية وحدها تكفي. الشركات الكبرى في دبي والعالم أصبحت تبحث عن شيء آخر لا يُدرس في الكتب: المهارات الناعمة.

فما هي المهارات الناعمة؟ هي تلك القدرات الإنسانية التي تجعلك قادراً على العمل مع الآخرين، وعلى قيادة نفسك قبل قيادة فريقك. هي التواصل الفعال، والذكاء العاطفي، والتفكير النقدي، والمرونة، وإدارة الوقت، والقدرة على حل المشكلات.

لو كانت المهارات الصلبة مثل الهندسة والبرمجة هي محرك السيارة، فالمهارات الناعمة هي المقود، وبدونها لن تصل.

لماذا أصبحت هي المستقبل؟ دراسة حديثة لـ LinkedIn كشفت أن 92% من مديري التوظيف يعتبرون المهارات الناعمة بنفس أهمية المهارات التقنية، بل أكثر. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يكتب كوداً ويحلل بيانات، لكنه لا يستطيع أن يتفاوض، أو يلهم فريقاً، أو يتعاطف مع عميل غاضب. في زمن الذكاء الاصطناعي، الإنسانية هي الميزة التنافسية.

كيف ننميها؟ تنمية المهارات الناعمة لا تحدث في قاعة محاضرات، بل بالممارسة اليومية، أولاً التواصل: يجب أن يتعلم الفرد أن يستمع أكثر مما يتكلم، فالاستماع الحقيقي هو مهارة نادرة، وثانياً الذكاء العاطفي: أن تفهم مشاعرك وتديرها، وتفهم مشاعر الآخرين. هذا ما يصنع القائد، وثالثاً المرونة والتكيف: عام الأسرة 2026 في الإمارات يذكرنا بأن الأسرة المرنة هي التي تنمو.

وكذلك الموظف المرن هو الذي يبقى في زمن التغيرات السريعة، وأخيراً التعلم المستمر: فالمستقبل ليس لمن يعرف أكثر، بل لمن يتعلم أسرع. باختصار، المهارات الصلبة تجعلك تحصل على الوظيفة، لكن المهارات الناعمة هي التي تجعلك تترقى، وتبني شبكة علاقات، وتبني مستقبلاً. في عالم يتغير كل يوم، استثمر في شهادتك، لكن استثمر أكثر في نفسك.