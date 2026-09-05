سردية التاريخ والقصص العائلية

لا يُكتب التاريخ من خلال الوثائق الرسمية والأحداث الكبرى وحدها، بل يتشكل أيضاً من التفاصيل الصغيرة التي تحتفظ بها ذاكرة الناس؛ من حكايات الآباء والأجداد، وصور البيوت القديمة، ورسائل السفر، وقصص البحر والصحراء، والعادات التي انتقلت بين الأجيال. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل القصص العائلية جزءاً مهماً من الذاكرة الوطنية، لأنها تقدم صورة إنسانية وحية عن المجتمع وتحولاته عبر الزمن.

قبل قيام الاتحاد ارتبطت حياة الأسر الإماراتية ببيئات متعددة، من الساحل والبحر إلى الواحات والصحراء والجبال. وكانت لكل أسرة حكاياتها المرتبطة بالعمل والسفر والتجارة والغوص للبحث عن اللؤلؤ والزراعة والصيد والحياة الاجتماعية.

ومع التطور المتسارع الذي شهدته الدولة، تغيرت أنماط الحياة بصورة كبيرة خلال عقود قليلة، فأصبحت ذاكرة الأجيال السابقة مصدراً مهماً لفهم تفاصيل مرحلة تاريخية قد لا نجدها كاملة في الكتب والسجلات الرسمية.

وتكمن أهمية توثيق القصص العائلية في قدرتها على تقريب التاريخ من الأجيال الجديدة.

فعندما يسمع الشاب قصة جده عن رحلة بحرية، أو تستمع حفيدة إلى جدتها وهي تصف شكل الحي القديم وتقاليد المناسبات والأعراس، يتحول التاريخ من معلومات مجردة إلى تجربة إنسانية يمكن تخيلها والشعور بها. ومن هنا تسهم الرواية الشفوية في تعزيز الارتباط بالهوية والمكان، وتمنح الأجيال الجديدة فهماً أعمق لجذورها.

ولا يعني توثيق الذاكرة العائلية الاكتفاء بتسجيل القصص صوتياً، بل يمكن أن يشمل جمع الصور والرسائل والوثائق والمقتنيات القديمة، وكتابة أسماء الأشخاص والأماكن وتواريخ المناسبات المرتبطة بها.

كما يمكن تصوير مقابلات مع كبار المواطنين وحفظها رقمياً، مع الحرص على تسجيل المعلومات الأساسية لكل قصة. فالصورة القديمة، على سبيل المثال، تصبح أكثر قيمة تاريخية عندما نعرف من يظهر فيها، وأين التُقطت، وما المناسبة التي جمعت أصحابها وغيرها

وفي عصر الهواتف الذكية والأرشفة الرقمية، أصبحت عملية التوثيق أسهل من أي وقت مضى، لكن التحدي الحقيقي يكمن في البدء قبل أن تضيع التفاصيل برحيل أصحاب الذاكرة أو نسيان الأسماء والأحداث.

لذلك فإن تخصيص كل أسرة وقتاً للحوار مع كبارها وتسجيل تجاربهم يمكن أن يكون مشروعاً ثقافياً صغيراً في حجمه، كبيراً في أثره.

إن تاريخ الإمارات ليس سردية واحدة محفوظة في الكتب، بل هو نسيج واسع من آلاف الحكايات الشخصية والعائلية.

وحين تحفظ الأسرة قصتها، فإنها لا تحفظ ماضيها الخاص فحسب، وإنما تسهم في صون جزء من الذاكرة الجماعية للوطن، ليبقى حاضراً وقادراً على الحديث إلى الأجيال القادمة.