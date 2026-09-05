العقل العادي يفكر في ماذا سيفعل غداً؟، أما العقل الاستراتيجي فيفكر أين سيكون بعد عشر سنوات؟، ثم يعود ليخطط ليوم غدٍ. العقل الاستراتيجي ليس خارق الذكاء، بل هو طريقة تفكير يمكن تعلّمها.

صاحب العقل الاستراتيجي لا ينشغل بالضوضاء اليومية. هو يسأل دائماً: ما الهدف النهائي؟ مثل لاعب الشطرنج، لا يحرك القطعة لأنه يريد أن يأكل قطعة الخصم الآن، بل لأنه يريد أن يقول: «انتهت اللعبة» بعد خمس خطوات.

من دون رؤية واضحة، كل الجهد يصبح عشوائياً. فكثير من الناس يفشلون لأنهم يرون ما يحبون أن يروه، لا ما هو موجود فعلاً.

العقل الاستراتيجي بارد، يحلل نقاط قوته وضعفه بصدق، ويدرس خصومه وفرصه كما هي. هو لا يقول «أتمنى أن يحدث»، بل يقول «ماذا سيحدث لو؟» ويضع لكل احتمال خطة. فالاستراتيجية ليست خطة جامدة. هي مسار مرن.

قد تغير الطريق، لكنك لا تغير الوجهة. والعقل الاستراتيجي يعرف متى يتقدم، ومتى ينسحب، ومتى ينتظر. فالانسحاب أحياناً هو جزء من خطة الفوز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، الذي بدا تنازلاً، وكان فتحاً عظيماً.

في حياتنا اليومية، نحتاج هذا العقل. في اختيار التخصص، في إدارة المال، في تربية الأبناء، وحتى في خلافاتنا. لا تفكر كيف ترد الآن، فكر كيف ستنتهي العلاقة بعد هذا الرد. ففي النهاية، العقل الاستراتيجي هو أن تربح الحرب قبل أن تبدأ المعركة. وأن تجعل الظروف تعمل لصالحك، بدلاً من أن تعمل أنت ضد الظروف.