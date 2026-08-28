المرأة الإماراتية الأقوى والأفضل

يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، والذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وهو شعار يعبر عن روح الإمارات، روح لا تعرف التوقف عند الإنجاز، ولا تكتفي بما تحقق. وهذا العام، الاحتفاء لن يكون ليوم واحد فقط، بل يتحول إلى تظاهرة وطنية ممتدة من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل والتقدير وإطلاق المبادرات وإبراز النماذج الملهمة.
وعلى نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي علمنا أن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن المرأة شريكة أصيلة في التنمية، أصبحت تجربة الإمارات في تمكين المرأة نموذجاً ملهماً في المنطقة والعالم.
هي الطبيبة والمهندسة والوزيرة ورائدة الفضاء والمعلمة والأم التي تربي أجيالاً. تحية لكل امرأة إماراتية أثبتت أن القوة في الحنان، وأن القيادة في العطاء، وأنها فعلاً الأقوى والأفضل.. بنظهر بها ومعها.