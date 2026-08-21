الإمارات.. أثر يتجاوز الحدود

هناك مواقف تختبر فيها الدول حقيقة ما تؤمن به، فلا تعود المبادئ كلمات مكتوبة أو شعارات تتردد في المناسبات، بل تتحول إلى أفعال يراها الناس ويلمسون أثرها في حياتهم. وفي أوقات الأزمات تحديداً، يظهر الفرق بين من يكتفي بالتعبير عن التعاطف، ومن يختار أن يكون حاضراً في الميدان، وأن يقدم للإنسان ما يحتاج إليه بعيداً عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى.

هكذا أسست الإمارات جانباً مهماً من علاقتها بالعالم. فلم تنظر إلى العمل الإنساني بوصفه نشاطاً مكملاً لمسيرتها، بل باعتباره امتداداً طبيعياً للقيم التي قامت عليها، وهي قيم رسخها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين جعل الإنسان، أينما كان، في قلب مفهوم الخير والمسؤولية، وآمن بأن ازدهار الوطن لا ينفصل عن قدرته على مد يد الخير إلى الآخرين.

وعندما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الإمارات ستبقى ذات أثر وصانعة أمل»، فإن كلمة «الأثر» هنا تستحق التوقف عندها.

فليس المهم فقط أن تصل المساعدة، وإنما ماذا يحدث بعدها؟ هل تغيرت حياة إنسان؟ هل وجد طفل طريقه إلى المدرسة؟ هل استعادت أسرة شيئاً من أمنها واستقرارها؟ وهل استطاع مجتمع تعرض لأزمة أن يقف من جديد ويبدأ مرحلة أخرى من البناء؟

هذه الأسئلة تنقل العمل الإنساني من مفهوم الإغاثة المؤقتة إلى مفهوم أكثر عمقاً، هو الاستدامة. فالعالم لا يحتاج فقط إلى من يخفف نتائج الأزمات، بل إلى من يساعد الناس على تجاوزها واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم. ولهذا تكتسب مشروعات التعليم والصحة والتنمية وتمكين الإنسان أهمية كبيرة، لأنها لا تعالج احتياجاً ليوم واحد، بل قد تغير مستقبل أسرة أو مجتمع بأكمله.

والمتأمل في مسيرة الإمارات يجد أن الإنسان كان حاضراً دائماً في رؤيتها للتنمية. فالنهضة العمرانية والاقتصادية لم تكن منفصلة عن بناء مجتمع يؤمن بالتسامح والتعايش والمسؤولية.

وهذا التوازن بين النجاح في الداخل والحضور الإنساني في الخارج هو ما يمنح التجربة الإماراتية بعداً مختلفاً؛ فالتقدم الحقيقي لا يكتمل إذا بقي محصوراً داخل الحدود.

والتجربة الإماراتية تقول أيضاً إن المسؤولية الإنسانية لا تبدأ من المؤسسات الكبيرة وحدها. إنها تبدأ من البيت والمدرسة والمجتمع، ومن التربية على مساعدة الآخر، ومن التطوع، ومن شعور الفرد بأن لديه دوراً مهماً بدا بسيطاً. فكلمة طيبة، أو ساعة تطوع، أو معرفة تُشارك، أو فرصة تُمنح لشخص يحتاج إليها، قد تكون بداية تغيير حقيقي في حياته.