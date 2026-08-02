لم يعد الذكاء الاصطناعي خبراً نقرأه في الصحف، أو تقنية نسمع عنها في المؤتمرات، بل أصبح جزءاً من تفاصيل حياتنا اليومية، نستخدمه عندما نبحث عن معلومة، أو نترجم نصاً، أو نخطط لرحلة، أو نتسوق عبر الإنترنت. إنه حاضر في هواتفنا، وأماكن عملنا، وحتى في الفصول الدراسية. ولهذا، لم يعد السؤال: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل: هل نستخدمه بوعي؟.

الوعي بالذكاء الاصطناعي لا يعني أن يكون الجميع مبرمجين أو متخصصين في علوم الحاسب، وإنما أن يدرك الإنسان كيف تعمل هذه التقنيات، وما الذي تستطيع تقديمه، وما حدودها أيضاً. فكما تعلمنا في الماضي استخدام الحاسوب والإنترنت، أصبح من الضروري اليوم أن نكتسب الحد الأدنى من المعرفة التي تمكننا من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بثقة ومسؤولية.

ويظهر أثر هذا الوعي في أبسط المواقف اليومية. فالطالب يستطيع الاستفادة من هذه الأدوات في تنظيم أفكاره والبحث عن المعلومة، لكن عليه أن يتأكد من صحتها، وأن يعتمد على فهمه الشخصي. والموظف يمكنه إنجاز بعض المهام بسرعة أكبر، دون أن يتخلى عن مسؤوليته في المراجعة واتخاذ القرار. وحتى في المنزل، أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد الأسر في التعلم، وتنظيم الوقت، والوصول إلى الخدمات بسهولة أكبر.

وفي المقابل، فإن تجاهل هذه التقنيات لم يعد خياراً عملياً. فالعالم يتغير بسرعة، والعديد من الوظائف والمهارات أصبحت تعتمد على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ومن يدرك كيفية توظيفها في التعلم والعمل والإبداع، سيكون أكثر قدرة على مواكبة المستقبل، بينما قد يجد من يرفضها نفسه متأخراً عن متطلبات العصر.

لكن يبقى الإنسان هو العنصر الأهم في هذه المعادلة. فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحلل البيانات، ويقترح الحلول، ويختصر الوقت، لكنه لا يمتلك الضمير، ولا المسؤولية، ولا الخبرة التي يصنعها الإنسان من تجاربه. ولهذا، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعداً للعقل البشري، لا بديلاً عنه.

إن بناء الوعي بالذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتعززها المدرسة والجامعة، ويؤدي الإعلام فيها دوراً مهماً، من خلال نشر المعرفة الصحيحة، بعيداً عن التهويل أو التخويف. فكلما ازداد وعينا بهذه التقنية، أصبحنا أكثر قدرة على الاستفادة من إمكاناتها، وتجنب مخاطرها، والإسهام في بناء مجتمع أكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل.

لن يكون المستقبل لمن يخشى الذكاء الاصطناعي أو يرفضه، بل لمن يفهمه، ويستخدمه بحكمة، ويحافظ في الوقت نفسه على ما يميز الإنسان: التفكير، والإبداع، والأخلاق، والقدرة على اتخاذ القرار. فالذكاء الاصطناعي سيواصل التطور، لكن وعي الإنسان سيظل العامل الحاسم في توجيه هذا التطور نحو خدمة المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة.