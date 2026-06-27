يقال إن الأفكار العظيمة تغير العالم، لكن الحقيقة أن الأفكار وحدها لا تصنع شيئاً ما لم تجد من يحولها إلى واقع. فكم من مشروع بدأ بحلم وانتهى في الأدراج، وكم من رؤية طموحة بقيت حبيسة الورق لأنها افتقدت الإرادة والتنفيذ. ولهذا فإن التاريخ لا يتذكر من تحدثوا كثيراً عن المستقبل، بل يتذكر أولئك الذين صنعوه بالفعل.

من هنا تبدو «دبي الأفعال» أعمق من كونها عنواناً لجائزة أو مبادرة. فهي تختصر فلسفة عمل تبنتها دبي منذ سنوات، تقوم على أن الإنجاز هو المقياس الحقيقي للنجاح، وأن قيمة أي فكرة لا تظهر عند الإعلان عنها، بل عندما تتحول إلى مشروع يحقق أثراً ملموساً في حياة الناس.

لقد استطاعت دبي أن تفرض حضورها العالمي لأنها لم تجعل الطموح مجرد شعار، بل حولته إلى منهج عمل. فمن الخدمات الحكومية الذكية، إلى مشاريع البنية التحتية، مروراً بالمبادرات الاقتصادية والابتكارية، رسخت الإمارة نموذجاً يقوم على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ. لذلك أصبحت مثالاً لمدينة لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه بخطوات مدروسة وأفعال متواصلة.

وفي هذا السياق، جاء إطلاق «جائزة دبي الأفعال» ليجسد هذه الفلسفة، كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فهي ليست مجرد جائزة لتكريم المنجزين، وإنما رسالة تؤكد أن التميز لا يقاس بحجم الوعود، بل بحجم الأثر الذي يتركه العمل في المجتمع. إنها دعوة إلى ترسيخ ثقافة تجعل الإنجاز أسلوب حياة، لا هدفاً مؤقتاً.

ولعل أكثر ما تحتاج إليه المجتمعات اليوم ليس المزيد من الرؤى والاستراتيجيات، وإنما القدرة على التنفيذ. فكم من دول امتلكت خططاً طموحة، لكنها تعثرت بسبب البيروقراطية أو بطء اتخاذ القرار أو غياب المتابعة. وفي المقابل، استطاعت دول ومدن أخرى أن تتقدم لأنها جعلت التنفيذ أولوية، وربطت النجاح بالنتائج لا بالشعارات. ومن هنا يصبح الإنجاز ثقافة مؤسسية قبل أن يكون مسؤولية فردية.

إن تجربة دبي تؤكد أن التنمية لا تتحقق بقرار واحد، بل بمنظومة متكاملة تؤمن بأن الوقت قيمة، وأن الكفاءة ضرورة، وأن الابتكار وسيلة للوصول إلى المستقبل. ولهذا أصبحت سرعة الإنجاز جزءاً من هوية الإمارة، وأصبح التنافس قائماً على من يقدم الفكرة الأفضل وينفذها بصورة أسرع وأكثر جودة، بما ينعكس مباشرة على حياة الناس ويعزز تنافسية الإمارة عالمياً.

ولعل أعظم ما تعلمنا إياه دبي أن التاريخ لا يكتب أسماء من تحدثوا كثيراً عن النجاح، بل يخلد أولئك الذين جعلوا النجاح واقعاً يراه الناس ويلمسون أثره في حياتهم.