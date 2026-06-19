الإمارات وترسيخ الدبلوماسية في مواجهة الأزمات

في عالم يشهد تصاعداً في الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية تبرز دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في التعامل مع التحديات عبر الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك، فقد أكدت المواقف الإماراتية الأخيرة في المحافل الدولية أن السلام والاستقرار لا يتحققان بالمواجهة والتصعيد، بل من خلال بناء جسور التفاهم، وتعزيز الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويعكس النهج الإماراتي رؤية استراتيجية راسخة، تقوم على أن الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً، خصوصاً في ظل التحديات المتشابكة، التي تواجه العالم اليوم. ومن هذا المنطلق تواصل الإمارات دعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتدعو باستمرار إلى تغليب لغة الحوار على لغة الصراع، بما يسهم في حماية الشعوب، وصون مقدرات الدول.

وقد نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مستندة إلى سجل حافل من المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، فإلى جانب دورها في دعم جهود الوساطة والحلول السياسية تواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعوب المحتاجة.

كما يستند هذا النهج إلى منظومة قيمية متكاملة، تتصدرها مبادئ التسامح والتعايش واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ رسختها الإمارات في سياساتها وعلاقاتها الدولية، وقد أثبتت التجارب أن هذه القيم تشكل أساساً متيناً لبناء الثقة بين الدول، وتعزيز فرص التعاون، وتحقيق التنمية المستدامة.

إن ما يميز التجربة الإماراتية هو قدرتها على الجمع بين الواقعية السياسية والرؤية الإنسانية، حيث تنظر إلى الأزمات من منظور شامل لا يقتصر على معالجة النتائج، بل يمتد إلى معالجة الأسباب والجذور، التي تؤدي إلى تفاقمها، ولذلك تركز الإمارات على دعم التنمية، وتمكين المجتمعات، وتعزيز فرص الحوار باعتبارها أدوات أساسية للوقاية من النزاعات وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، يظل النهج الإماراتي مثالاً على أهمية الدبلوماسية الحكيمة في إدارة الأزمات، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، فالدول التي تستثمر في الحوار والتعاون قادرة على صناعة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوبها، وهو ما تجسده الإمارات اليوم من خلال حضورها الفاعل، ودورها المؤثر في دعم الاستقرار، وترسيخ ثقافة السلام على المستويين الإقليمي والعالمي.