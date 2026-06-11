لا تقوم العدالة على الشهادات وحدها، ولا تكتمل بالذاكرة مهما كانت حاضرة في وجدان أصحابها، بل تحتاج إلى ما يثبتها ويحفظها ويمنحها القدرة على الصمود أمام الزمن. ومن هنا تنبع أهمية الأرشيف بوصفه حارساً للحقيقة وركناً أساسياً في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة.

ويحمل شعار أسبوع الأرشيف الدولي لهذا العام «الأرشيف من أجل العدالة» دلالة تتجاوز البعد المهني للأرشفة، لتؤكد أن الوثائق والسجلات ليست مجرد شواهد على الماضي، بل أدوات فاعلة في خدمة الإنسان والمجتمع. ففي كثير من الأحيان تكون وثيقة محفوظة بعناية قادرة على حسم نزاع، أو استعادة حق، أو كشف حقيقة ظلت غائبة لسنوات طويلة.

وعندما نتأمل المشهد العالمي اليوم، ندرك أن العدالة لا تتعثر دائماً بسبب غياب القوانين أو ضعف التشريعات، بل قد تتعثر أحياناً بسبب غياب الوثيقة. فالحروب والنزاعات التي يشهدها العالم لا تخلّف وراءها دماراً مادياً وخسائر بشرية فحسب، بل تخلّف أيضاً فراغات في الذاكرة، ووثائق مفقودة، وسجلات أتلفتها الأحداث، وأدلة ضاعت بين فوضى الصراع وتقلبات الزمن.

وبعد أن تهدأ أصوات المدافع، تبدأ مرحلة أكثر تعقيداً؛ مرحلة البحث عن الحقيقة. هنا يبرز السؤال الذي يتكرر في كل مكان شهد نزاعاً أو أزمة إنسانية: كيف يمكن إثبات ما حدث؟ وكيف يمكن استعادة حق ضائع أو كشف مصير مفقود أو إنصاف ضحية بعد سنوات طويلة من الانتظار؟

في كثير من هذه الحالات لا تكون الإجابة في الروايات المتداولة أو الذاكرة الشفوية وحدها، بل في الوثائق التي جرى حفظها، والسجلات التي تمت حمايتها، والشهادات التي وُثقت في وقتها. فكم من قضية بقيت معلقة لأن دليلاً أساسياً لم يكن متوافراً؟ وكم من أسرة ما زالت تبحث عن إجابة لأن الوثائق القادرة على كشف الحقيقة لم تعد موجودة؟ وكم من حقوق ضاعت لأن أصحابها لم يتمكنوا من إثباتها؟

إن قيمة الأرشيف لا تكمن فقط في حفظ الماضي، بل في قدرته على خدمة المستقبل. فالوثيقة التي تُحفظ اليوم قد تصبح بعد سنوات مفتاحاً لحل قضية معقدة، أو دليلاً لإثبات حق، أو شاهداً على واقعة يحتاج إليها القضاء أو الباحثون أو أصحاب المصلحة. ولهذا فإن الأرشيف لا يحفظ المعلومات فحسب، بل يحفظ إمكانية الوصول إلى العدالة.

ومن هنا يبرز البعد الإنساني العميق للأرشيف، فخلف كل وثيقة قصة إنسان، وخلف كل سجل حكاية أسرة، وخلف كل ملف أمل في الوصول إلى الحقيقة. وقد تكون ورقة واحدة محفوظة بعناية كافية لإنهاء سنوات من الانتظار، أو إعادة حق إلى أصحابه، أو منح عائلة إجابة كانت تبحث عنها منذ زمن طويل.