حين تتحول الذاكرة إلى مشروع وطني

في حياة المدن ذاكرة لا تُحفظ في المباني وحدها، ولا في الشوارع التي تتبدل ملامحها مع الزمن، بل في الوثائق والصور والرسائل والمخطوطات والخرائط، وفي تلك التفاصيل الصغيرة التي قد تبدو عابرة، لكنها تتحول لاحقاً إلى شواهد كبرى على مسيرة الإنسان والمكان.

ومن هنا تبرز أهمية مشروع «أرشيف دبي» في مكتبة محمد بن راشد، بوصفه مشروعاً ثقافياً ومعرفياً يعيد الاعتبار للذاكرة، ويحفظ حكاية مدينة عرفت كيف تنتقل من البدايات البسيطة إلى آفاق العالمية.

الأرشفة ليست مجرد حفظ أوراق في خزائن، ولا عملية تقنية تقوم على التصنيف والترقيم فقط، بل هي فعل حضاري عميق، يربط الماضي بالحاضر، ويمنح المستقبل أساساً معرفياً صلباً.

فالوثيقة، مهما بدت بسيطة، قد تكون مفتاحاً لفهم مرحلة كاملة، والصورة القديمة قد تختصر زمناً، والرسالة الشخصية قد تكشف جانباً من الحياة الاجتماعية والثقافية لا نجده في الكتب الرسمية.

ودبي، بما شهدته من تحولات متسارعة، تحتاج إلى أرشيف يواكب رحلتها الاستثنائية، لا ليحفظ تاريخها فحسب، بل ليقدمه للأجيال القادمة مادة حية قابلة للقراءة والبحث والتأمل، فهذه المدينة لم تتشكل في يوم واحد، ولم تصل إلى مكانتها الراهنة من فراغ، بل عبر تراكم طويل من الجهد والرؤية والعمل، ومن حق هذا التاريخ أن يُصان وأن يُروى بطريقة علمية ومنظمة.

يمثل «أرشيف دبي» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لأنه لا ينظر إلى التراث بوصفه ماضياً منتهياً، بل بوصفه رصيداً معرفياً وإنسانياً، فهو معنيّ بالأدب والفنون والموسيقى والصحافة والعمارة والفلكلور والحكايات الشعبية، وبكل ما يشكل ملامح الهوية الثقافية للمدينة. وبهذا المعنى يصبح الأرشيف بيتاً للذاكرة، ومركزاً للمعرفة، ومنصة للباحثين والمهتمين بتاريخ دبي ومجتمعها.

الأرشيف الناجح لا يحفظ الوثائق فقط، بل يمنحها حياة جديدة حين يتيحها للقراءة والدراسة، ويحولها من مواد صامتة إلى مصادر ناطقة بالتاريخ. وهنا تبرز أهمية وجود هذا المشروع في مكتبة كبرى تحمل اسم محمد بن راشد، بما تمثله من قيمة ثقافية ومؤسسية، وبما تمتلكه من قدرة على التنظيم والحفظ والإتاحة.

إن «أرشيف دبي» ليس مشروعاً للماضي وحده، بل هو مشروع للمستقبل أيضاً، فالأمم التي تحفظ ذاكرتها تعرف طريقها، والمدن التي تصون حكاياتها تستطيع أن تقدم نفسها للعالم بثقة ووعي، لذلك فإن حفظ ذاكرة دبي ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة وطنية، وصون لجزء عزيز من ذاكرة الإمارات وهويتها الحية.