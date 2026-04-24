خطوتنا الأولى لصناعة المستقبل

كثيراً ما يغفل بعض الآباء والأمهات عن الدور العميق، الذي تلعبه الهوايات في حياة أطفالهم، فيتصرفون دون وعي بأهمية هذه الأنشطة في تشكيل شخصية الطفل، وقد يتحول هذا التجاهل أحياناً إلى سلوكيات تضعف شغف الطفل، مثل التقليل من قيمة ما يحب ممارسته، أو منعه بشكل مباشر، أو التضييق عليه بحجة أن الهواية تؤثر سلباً على تحصيله الدراسي، كما قد يظهر ذلك في عدم توفير الأدوات أو البيئة المناسبة، التي تساعده على ممارسة ما يحب.

هذه الممارسات، وإن بدت بسيطة، قد تسهم في إطفاء شرارة الإبداع لدى الطفل في وقت مبكر.

في المقابل من الطبيعي والبدهي أن ينتبه الأهل إلى ميول أطفالهم منذ الصغر، فحين يُظهر الطفل اهتماماً بالرسم أو العزف أو الإلقاء أو الغناء أو السباحة أو غيرها من الأنشطة، ينبغي احتضان هذا الاهتمام وتشجيعه، فهذه الميول ليست مجرد تسلية عابرة، بل قد تكون البذرة الأولى لهواية تنمو مع الوقت، وتتحول إلى مهارة مميزة أو حتى مسار مستقبلي، ومن هنا تأتي أهمية الدعم المستمر، سواء بالكلمة الطيبة أو التشجيع أو توفير الإمكانات اللازمة.

إن تشجيع الطفل على ممارسة هواياته لا ينعكس فقط على تنمية مهاراته، بل يمتد أثره إلى بناء شخصيته بشكل متوازن وصحي، فالهوايات تمنح الطفل فرصاً لاكتساب خبرات حياتية مهمة، وتساعده على التعبير عن ذاته، كما تعزز ثقته بنفسه، وتدعم نموه العاطفي.

إلى جانب ذلك يشعر الطفل بالسعادة والرضا حين يجد من يقدر اهتماماته، ويدعمه فيها، ما ينعكس إيجاباً على سلوكه العام.

ويؤكد المختصون في علم النفس والتربية أن البدء المبكر في تنمية الهوايات لدى الأطفال يسهم في تطوير قدراتهم الذهنية والإبداعية، بل وقد يكون وسيلة فعالة، لمساعدتهم على تجاوز بعض التحديات النفسية أو الجسدية، كما أن الفارق يكون واضحاً بين طفل أتيحت له الفرصة لاكتشاف ذاته وممارسة هواياته، وآخر لم يجد من يرشده أو يدعمه؛ فالأول غالباً ما يكون أكثر توازناً وقدرة على مواجهة الصعوبات.

إن منح الطفل مساحة للتجربة والاكتشاف، والسماح له بالتعرف على ميوله الحقيقية، يعد خطوة أساسية في بناء شخصية قوية ومستقرة، فالهوايات ليست رفاهية، بل هي ركيزة مهمة في إعداد طفل قادر على التكيف والنجاح في المستقبل.