وهم الخلود الرقمي

يعتقد كثير من الناس اليوم أن العالم يسير بخطى ثابتة نحو حل معظم مشكلاته، مستندين في ذلك إلى التطور الهائل في تقنيات حفظ المعلومات وأرشفتها، فقد أتاح العالم الرقمي إمكانات غير مسبوقة لتخزين كميات ضخمة من البيانات، مع سهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان تقريباً، لكن عند التعمق في الصورة على المدى البعيد، تتكشف لنا جوانب أخرى أقل تفاؤلاً، فالعالم الرقمي، رغم قوته الظاهرة، يظل قائماً على بنية تحتية معقدة وحساسة، يمكن أن تتعرض للانهيار في أي لحظة نتيجة عوامل متعددة، بسبب هجمات إلكترونية متطورة، أو فيروسات رقمية قادرة على التغلغل والتدمير وغيرها.

هناك من يدافع عن صلابة العالم الرقمي، ويرى أنه ليس هشاً كما يعتقد البعض، بل يمثل تطوراً طبيعياً في مسار حفظ المعرفة، لكن الحقيقة تبقى أن البيانات الرقمية، مهما كانت قيمتها غير ملموسة بطبيعتها، فهي ليست كالمخطوطات الورقية أو النقوش الحجرية التي يمكن لمسها ورؤيتها مباشرة، بل تعتمد كلياً على وسائط وتقنيات قد لا تصمد أمام الزمن أو الكوارث، وإذا ما انهارت هذه الوسائط، فإن المعلومات المخزنة عليها قد تختفي ببساطة، وكأنها لم تكن.

وعند النظر إلى التاريخ الإنساني، نجد أن الإنسان الأول تمكن من نقل خبراته ومعارفه بوسائل بدائية لكنها فعالة على المدى الطويل، فقد استخدم النقش على الصخور، والرسم على جدران الكهوف وغيرها ، واستطاع من خلال ذلك أن يترك إرثاً وصل إلينا بعد آلاف السنين.

هذه الوسائل، رغم بساطتها، أثبتت قدرتها على الصمود أمام تقلبات الزمن، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل سيتمكن العالم الرقمي من تحقيق الاستمرارية نفسها؟

لا يعني هذا الطرح رفض التقنيات الحديثة أو التقليل من أهميتها، بل على العكس، هي تمثل إنجازاً عظيماً في تاريخ البشرية، لكن الفكرة الأساسية تكمن في عدم الاعتماد الكلي على وسيلة واحدة لحفظ المعرفة، فقد بدأ بالفعل بعض العلماء والمختصين في التفكير بحلول مبتكرة لضمان استمرارية المعرفة، مثل تطوير وسائط تخزين أكثر مقاومة للعوامل الزمنية، أو استخدام مواد جديدة قادرة على حفظ البيانات لآلاف السنين. هذه الجهود تعكس وعياً متزايداً بضرورة حماية التراث البشري من الضياع، وعدم تركه رهينة لتقنية واحدة مهما بلغت قوتها.