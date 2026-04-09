وانتصرت الإمارات...

مع تصاعد التوترات الإقليمية ودخول المنطقة مرحلة معقدة من الصراعات، وجدت الإمارات نفسها أمام تحدٍ أمني كبير فرض عليها التعامل بحكمة وحزم في آن واحد. فمنذ بداية الحرب، كان موقفها واضحاً يقوم على تجنب التصعيد، والسعي إلى الحلول السياسية، مع الحفاظ على جاهزية دفاعية كاملة لحماية أراضيها وسيادتها الوطنية بشكل كامل.

في المراحل الأولى من الأزمة، ركزت الإمارات على دعم الجهود الدبلوماسية، والعمل مع الأطراف المختلفة لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع. وكانت تدرك أن الحروب لا تحقق الاستقرار، بل تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. إلا أن التطورات المتسارعة، خاصة مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، فرضت واقعاً جديداً استدعى تحركاً سريعاً لحماية الأمن الوطني.

أظهرت الإمارات كفاءة عالية في التصدي لهذه التهديدات، حيث نجحت منظوماتها الدفاعية في اعتراض المسيّرات والتعامل معها بدقة، ما أسهم في حماية المدن والمنشآت الحيوية وضمان استمرارية الحياة اليومية بشكل طبيعي. هذا النجاح لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة استثمارات طويلة في التكنولوجيا العسكرية، وتطوير الكوادر، وبناء منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على السرعة والجاهزية والتنسيق المستمر.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، «انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم. ونتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل»، لتعكس جوهر الموقف الإماراتي، حيث أكد أن الدولة سعت بصدق لتجنب الحرب، لكنها انتصرت عندما فُرضت عليها المواجهة، دفاعاً عن الوطن وحماية لإنجازاته. هذا الموقف يلخص سياسة واضحة تقوم على أن السلام خيار أساسي، لكن الدفاع عن السيادة واجب لا يمكن التنازل عنه.

ومع استمرار الأحداث، لم تكتفِ الإمارات بالتصدي للهجمات، بل عملت على تعزيز حضورها الإقليمي، مستفيدة من خبرتها السياسية ورؤيتها الاستراتيجية. فقد أصبحت أكثر قدرة على التأثير في مجريات الأحداث، وأسهمت في دعم الاستقرار الإقليمي بطريقة تعكس نضجها السياسي ووعيها العميق بطبيعة التحديات.

واليوم، ومع إعلان هذا الانتصار، يتضح أن ما تحقق ليس مجرد نجاح عسكري، بل هو انتصار في الإدارة والتخطيط والرؤية. لقد أثبتت الإمارات أن قوة الدول لا تقاس فقط بإمكاناتها، بل بقدرتها على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وعلى الجمع بين الحكمة والقوة في مواجهة الأزمات المختلفة.