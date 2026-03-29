الإمارات ونموذج المستقبل

في عالم سريع التغير لم يعد العمل والتعليم مرتبطين بمكان محدد، بل أصبحا مرتبطين بالقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية.

وقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقيقة مبكراً، فعملت على بناء منظومة متكاملة للعمل والتعليم عن بُعد، جعلتها نموذجاً يحتذى به في المنطقة، خصوصاً في أوقات الأزمات والتحديات.

ولقد نجحت الإمارات في تحويل التكنولوجيا من مجرد أداة مساندة إلى ركيزة أساسية في استمرارية العمل والتعليم، ففي القطاع التعليمي وفرت الدولة منصات رقمية متطورة، تمكن الطلبة من متابعة دراستهم بسهولة، والتفاعل مع معلميهم بشكل مباشر، ما حافظ على جودة التعليم رغم تغير الظروف، كما حرصت على تدريب المعلمين وتطوير المحتوى الرقمي، بما يواكب أحدث الأساليب التعليمية، ويعزز مهارات التفكير والابتكار لدى الطلبة، أما في قطاع العمل فقد أثبتت تجربة العمل عن بُعد كفاءتها العالية، حيث استمرت المؤسسات في أداء مهامها دون انقطاع، مع الحفاظ على الإنتاجية.

وأسهمت الأدوات الرقمية في تسهيل التواصل بين الموظفين، وعقد الاجتماعات الافتراضية، وإدارة المشاريع بكفاءة، ما عزز من مرونة بيئة العمل في الدولة، كما أسهم هذا النموذج في تقليل التكاليف التشغيلية، وتوفير الوقت، ما انعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي.

ولا يقتصر نجاح هذه المنظومة على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى رؤية قيادية واضحة، تؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان.

وفي هذا السياق يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي»، وهي رؤية انعكست بشكل واضح في تطوير منظومات التعليم والعمل، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات، ومن الجوانب المهمة أيضاً أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز مفهوم التعلم المستمر، حيث أصبح بإمكان الأفراد تطوير مهاراتهم واكتساب معارف جديدة بشكل دائم، دون التقيد بزمان أو مكان، كما ساعدت على تمكين فئات مختلفة من المجتمع، مثل أصحاب الهمم، من الانخراط في التعليم والعمل بمرونة أكبر.

ورغم التحديات التي قد تواجه العمل والتعليم عن بُعد، مثل الحاجة إلى الانضباط الذاتي أو تقليل التفاعل المباشر، فإن التجربة الإماراتية أثبتت أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بالتخطيط السليم، والدعم المستمر.

كما أن التطوير المستمر في البنية التحتية الرقمية يسهم في تحسين هذه التجربة وجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

في الختام، تقدم الإمارات نموذجاً متقدماً، يعكس قدرتها على مواكبة المستقبل، ويؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا والإنسان معاً هو الطريق نحو الاستدامة والتقدم، مهما كانت الظروف.

إن هذه التجربة ليست مجرد استجابة مؤقتة للأزمات، بل هي توجه استراتيجي، يعزز مكانة الدولة في مصاف الدول العالمية.