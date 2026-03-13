الدبلوماسية لمعالجة الأزمات

تعد الدبلوماسية من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات. فهي تقوم على الحوار والتفاهم والتعاون بين الدول، وتسعى إلى تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي ظل الأوضاع المتغيرة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية القيادة الحكيمة التي تمتلك القدرة على إدارة الأزمات بحكمة واتزان، وتوظيف الدبلوماسية إلى جانب قوة المؤسسات الوطنية لحماية الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، يبرز دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التعامل مع الأزمات بحكمة ومسؤولية، حيث أكد سموه أن دولة الإمارات بخير وستبقى كذلك بفضل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية.

إن الصورة المشرّفة التي أظهرها مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين خلال الظروف الراهنة، تؤكد تلاحم المجتمع ووحدته وقدرته على تجاوز الأزمات. حيث قال صاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة تعكس قوة الإرادة الوطنية إلى العالم: «إن دولة الإمارات جميلة وقدوة.

لكن لا تغشكم، فالإمارات جلدها غليظ ولحمها مر، لا يؤكل»، في تأكيد واضح على قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها والتصدي لأي تهديد يمس أمنها واستقرارها، وقد ثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف المؤسسات الوطنية في حماية الوطن.

وفي ظل هذه الظروف، تلقت دولة الإمارات وقيادتها رسائل دعم وتضامن من العديد من دول العالم وقادته، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود الإمارات في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ولدورها الدبلوماسي الفاعل في دعم السلام والحوار بين الدول. وقد أشادت هذه الرسائل بحكمة قيادة الإمارات ونهجها المتوازن في التعامل مع التحديات.

كما أكدت العديد من الدول والمنظمات الدولية ثقتها في الدور الذي تقوم به الإمارات كقوة داعمة للاستقرار والتعاون الدولي، مثمنة جهودها الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم.

إن هذه المواقف الدولية تعكس المكانة التي تحتلها الإمارات على الساحة العالمية، والاحترام الذي تحظى به قيادتها نتيجة لنهجها القائم على الحكمة والاعتدال والدبلوماسية الفاعلة. فالإمارات لا تسعى فقط إلى حماية أمنها الوطني، بل تسهم أيضاً في دعم الأمن الإقليمي وتعزيز فرص السلام والاستقرار.

تبقى الإمارات، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قوية بوحدتها وتماسك مجتمعها، وماضية بثقة نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، مستندة إلى قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية تجعل من الدبلوماسية أداة أساسية لمعالجة الأزمات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.