الإمارات.. حصن وأمان

في ظل الظروف الراهنة أثبتت دولة الإمارات جاهزيتها العالية في التعامل مع التحديات الإقليمية، ونجحت في ترسيخ صورة الدولة القادرة على حماية أمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات محتملة، بما في ذلك التوترات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية السافرة.

لقد أثبتت الإمارات خلال المواجهات الأخيرة قدرتها على التعامل مع الاستهداف الصاروخي الإيراني السافر بحزم واحترافية، حيث نجحت منظوماتها الدفاعية في اعتراض الصواريخ والتصدي لها، مما عكس مستوى الجاهزية العالية والتخطيط الدقيق الذي تتمتع به مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

هذه القدرة لم تكن مجرد رد فعل، بل كانت نتيجة سنوات من العمل الاستراتيجي والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية والتدريب المتقدم، الأمر الذي عزز ثقة المجتمع بقدرة الدولة على حمايته.

وانعكس هذا الاستقرار الأمني بشكل واضح على الحياة اليومية في الدولة، حيث واصل الناس ممارسة حياتهم الطبيعية وأنشطتهم اليومية بطمأنينة وثقة. فالأسواق تعمل بصورة طبيعية وتتوفر فيها السلع والاحتياجات الأساسية بشكل مستمر، ما يعكس كفاءة منظومة الإمداد والاستعداد المسبق لمواجهة أي ظرف طارئ.

كما حرصت الجهات المختصة على إرسال التنبيهات المستمرة عبر الهواتف المحمولة لتحذير المواطنين والمقيمين من أي خطر محتمل وإرشادهم إلى الإجراءات الوقائية اللازمة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة.

وفي الوقت ذاته أكدت الجهات المعنية أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية، ومنها عدم تصوير أو نشر أي مقاطع أو معلومات قد تؤثر على سلامة الإجراءات الأمنية أو تثير القلق بين الناس.

وذلك حفاظاً على أمن الدولة وسلامة المجتمع. وقد أظهر المجتمع في الإمارات مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية في الالتزام بهذه التعليمات، وهو ما يعكس روح التعاون والثقة المتبادلة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

ومن أبرز الصور التي عكست هذا الشعور بالأمان والطمأنينة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دبي مول.

فقد حملت هذه الزيارات رسائل واضحة تؤكد قرب القيادة من الشعب وحرصها على الاطمئنان على حياة الناس واستقرارهم، كما عكست ثقة القيادة بحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الدولة.

ولا يقتصر اهتمام القيادة على الجوانب الأمنية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية أيضاً. فقد شهدنا مبادرات إنسانية مهمة، من بينها تكفل الدولة بإيواء المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم بسبب الظروف الطارئة، وتوفير الرعاية والخدمات اللازمة لهم حتى عودة الأمور إلى طبيعتها. هذا النهج الإنساني يعكس القيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات، حيث لا تفرق الدولة في رعايتها بين مواطن ومقيم أو زائر.