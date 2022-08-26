أسعار السلع بين الواقع والمستقبل

المصدر: جيفري فرانكل

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كانت التحركات الكبيرة في أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية من بين أبرز التطورات الاقتصادية في العامين الماضيين. كان من المستحيل فعليًا إغفال الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية خلال معظم هذه الفترة. وصل سعر برميل خام برنت، الذي بيع بمبلغ 20 دولاراً في أبريل 2020، خلال الموجة الأولى من جائحة COVID 19، إلى ذروته عند 122 دولاراً في مارس 2022، بعد الأزمة الأوكرانية.

لم يكن النفط السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار. تضاعف سعر النحاس. تضاعف القمح أكثر من الضعف؛ وتضاعفت المؤشرات العالمية لأسعار السلع ثلاث مرات تقريبًا من أبريل 2020 إلى مارس 2022. وهذه الزيادات بالدولار؛ لذا ارتفعت الأسعار باليورو أو الين أو اليوان أو العملات الأخرى بشكل أكبر.

ومع ذلك، لا يلاحظ على نطاق واسع أن أسعار العديد من السلع قد انخفضت هذا الصيف.

هناك سببان للاقتصاد الكلي للاعتقاد بأن أسعار السلع بشكل عام ستنخفض أكثر. مستوى النشاط الاقتصادي هو محدِد مهم بشكل بديهي للطلب على السلع وبالتالي لأسعارها. أقل وضوحاً، سعر الفائدة الحقيقي هو عامل رئيسي آخر. وتشير التوقعات الحالية لكل من النمو العالمي وأسعار الفائدة الحقيقية إلى مسار هبوطي لأسعار اسلع.

لن تنخفض كل الأسعار. تحكي السلع المختلفة قصصًا متباينة.

النمو العالمي يتباطأ حالياً. وإن نظرية العلاقة بين أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار السلع راسخة منذ زمن طويل. أبسط حدس وراء هذه العلاقة هو أن سعر الفائدة هو «تكلفة حمل» المخزون. تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى انخفاض طلب الشركات على الاحتفاظ بالمخزونات وبالتالي خفض سعر السلع.

تعمل ثلاث آليات أخرى، بالإضافة إلى قوائم الجرد. أولاً، بالنسبة لمورد قابل للنضوب، يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة الحافز للاستخراج اليوم وبالتالي توسيع العرض المتاح. ثانياً، بالنسبة للسلع «الممولة»، تشجع الزيادة في سعر الفائدة المستثمرين المؤسسيين على التحول من فئة أصول السلع إلى سندات الخزانة. أخيرًا، بالنسبة لسلعة يتم تداولها دوليًا، تؤدي الزيادة في سعر الفائدة الحقيقي المحلي إلى تقدير حقيقي للعملة المحلية، مما سيُخفض سعر العملة المحلية للسلعة.

أظهرت التحليلات الاقتصادية القياسية العلاقة الإحصائية بين أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار السلع الأساسية. وتشمل هذه الارتباطات البسيطة الانحدارات التي تتحكم في المحددات الهامة الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي والمخزونات في نموذج «تجارة المناقلة»؛ ودراسات الأحداث عالية التردد التي تعتبر أقل حساسية للمشكلات الاقتصادية القياسية للانحدارات.

توضح مرحلتان أن تأثير أسعار الفائدة الحقيقية على أسعار السلع الأساسية يعمل بشكل مستقل عن تأثير الناتج المحلي الإجمالي. لا يمكن تفسير الارتفاع الحاد في أسعار السلع بالدولار في النصف الأول من عام 2008 ولا الانخفاض في 2014 - 2015 بالتقلبات في النشاط الاقتصادي. وبدلاً من ذلك يمكن تفسيرها على أنها نتيجة، على التوالي، لسياسة نقدية أمريكية فضفاضة (التيسير الكمي) وتشديد السياسة النقدية الأمريكية مع نهاية التيسير الكمي.

يبدو أن أسعار الفائدة الحقيقية في اتجاه تصاعدي ثابت، لأن أسعار الفائدة الاسمية سترتفع، وسينخفض التضخم. إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، قد يعني ذلك استمرار الانخفاض الأخير في الأسعار الحقيقية للنفط والمعادن والمنتجات الزراعية.