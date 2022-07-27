منهجية علمية تكبح جماح تغير المناخ

المصدر: ريتشارد هاس

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدت نتائج المعركة العالمية ضد تغير المناخ خاسرة، حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وكان من الصعب توليد أي حس بالإلحاح إزاء مشكلة يُـنـظَـر إليها على نطاق واسع على أنها حقيقية (بدأ إنكار عِـلم المناخ يتلاشى) لكنها تُـعَـد في الأغلب مشكلة يمكن التعامل معها في المستقبل. الواقع أن درجات الحرارة المرتفعة إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا وأماكن أخرى من العالَم، والجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف المتزايدة الشدة، وتزايد الهجرة، ربما تكون جميعها عوامل مساعدة في تغيير هذا التصور، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

علاوة على ذلك، لن تتمكن أي حكومة تعمل بمفردها من حل المشكلة. ولهذا، ينتشر في العديد من البلدان شعور بأن القيام بما يجب لن يكون مهماً، لأن آخرين سيواصلون التصرف على النحو الخطأ، وسوف يعاني الجميع.

ثم هناك سؤال وثيق الصلة بقضيتنا، والذي يُـسـمَـع غالباً في العالم النامي: «لماذا ينبغي لنا أن نفعل الصواب في حين أننا لم نتسبب في إحداث المشكلة؟» ترفض البلدان الفقيرة المعيار المزدوج المتمثل في مطالبتها من قِـبَـل الدول الغنية ــ التي بدأت التصنيع في وقت حيث لم تكن للاعتبارات المناخية أهمية كبيرة والتي تُـعَـد مسؤولة عن انبعاثات كربونية أعلى كثيراً بالمعيار التاريخي ــ بإدارة جهود التنمية على نحو يحرمها من الوصول إلى أرخص أشكال الطاقة. ما يضيف إلى المشكلة أن العديد من البلدان (البرازيل على وجه الخصوص) لا تفعل ما في وسعها لمنع تدمير الغابات المطيرة، الأداة الطبيعية التي يستعين بها كوكب الأرض لامتصاص الكربون.

في الحديث عن المعايير المزدوجة، يجب أن ندرك أن الجهود الدولية المبذولة لإبطاء تغير المناخ تعرقلها معارضة الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، برغم أنها لا تطلق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. منذ كارثة فوكوشيما في اليابان في عام 2011 أصبحت محاولات تشغيل المفاعلات النووية القائمة أو بناء محطات جديدة معركة سياسية شاقة.

لا تزال الجهود الرامية إلى إبطاء تغير المناخ تعاني من تصور مفاده أنها يجب أن تأتي على حساب تشغيل العمالة والنمو الاقتصادي. هذا غير صحيح على نحو متزايد: لقد تبين أن تغير المناخ باهظ التكلفة، في حين من الممكن أن يعمل تقديم بدائل للوقود الأحفوري على خلق الوظائف والحد من تكاليف الطاقة بمرور الوقت. لكن المقاومة التي تواجهها محاولات سلوك هذا المسار شديدة، وخاصة في المناطق التي اعتمدت لفترة طويلة على إنتاج الوقود الأحفوري.

لكل هذه الأسباب، لم تحقق الجهود الدولية لإبطاء وتيرة الانحباس الحراري الكوكبي إلا أقل القليل من الإنجاز.

الواقع أن الولايات المتحدة، وهي تتزعم تقليدياً الجهود الدولية المبذولة لكبح جماح تغير المناخ، يجري تهميشها على نحو متزايد. فقد سحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015، في حين أصبح الرئيس الحالي جو بايدن مقيداً على نحو متزايد في ما يمكنه أن يفعل لأن الكونغرس لن يدعم تطوير مصادر الطاقة البديلة، كما قلصت المحكمة العليا بشدة سلطة الحكومة الفيدرالية في ما يتصل بتنظيم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

النتيجة هي أن حرارة سطح الأرض تقدر الآن بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وسوف تزداد الحرارة ارتفاعاً بسبب أنشطة سابقة، حتى لو توقف العالم عن إطلاق غازات الانحباس الحراري الكوكبي اليوم ــ ومن الواضح أن هذا لن يحدث. بل على العكس من ذلك، يقودنا مسارنا الحالي إلى مناخ أكثر دفئاً، مما يؤثر على الصفائح الجليدية، والغابات المطيرة، وسهول التندرا.

تُـرى هل يوجد أي سبب للأمل؟ أجل، ولكن في القسم الأعظم من الأمر لا يرجع هذا الأمل إلى الجهود الحكومية، سواء كانت منفردة أو في مجموعها. الواقع أن السياسيين ببلدان عديدة من غير المحتمل أن يتحركوا على نطاق يتناسب مع حجم المشكلة إلى أن يفوت الأوان.

قد يأتي أحد مجالات التقدم المحتملة من الشركات. ومن الممكن أن تعمل الحكومات الوطنية والمحلية على زيادة مصلحة الشركات في القيام بذلك من خلال استنان ضوابط تنظيمية تشجع الاستثمار في الإبداع المناخي.

يتمثل مجال ثان للتغير الإيجابي في جهود التكيف. تستطيع الحكومات أن تعمل على تشييد البنية الأساسية اللازمة للمساعدة في إدارة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، مثل الفيضانات، ومن الممكن أن تستخدم المؤسسات المالية سياسات الإقراض والتأمين لإثناء الناس عن بناء مساكنهم في المناطق المعرضة للفيضانات أو الحرائق.

قد يأتي أفضل أمل للتقدم في مكافحة تغير المناخ من التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تمكننا من إيقاف أو حتى عكس تغير المناخ، سواء عن طريق إزالة بعض الكربون في الغلاف الجوي أو نشر جسيمات عاكسة في الغلاف الجوي لتقليل كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض. ويجب أن تكون الأولوية لتطوير مثل هذه التكنولوجيات.

لدينا سابقة حديثة لمثل هذا الجهد: جائحة «كوفيد 19». في حين يتراوح عدد الوفيات المرتبطة بالجائحة على مستوى العالم بين 15 إلى 18 مليون وفاة، فإن ما أنقذنا من كارثة أكبر كان تكاتف الحكومات والشركات لتطوير جيل جديد من اللقاحات العالية الفعالية في زمن قياسي. وفي التصدي لتغير المناخ أيضاً، يتعين علينا أن نعتمد على العلوم الفيزيائية بشكل أكبر من اعتمادنا على العلوم السياسية لإنقاذنا من أنفسنا.