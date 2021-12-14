مبادرات منهجية يحتاجها عالمنا في مواجهة «أوميكرون»

المصدر: سيمون جونسون

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هناك قول مأثور مفاده أنه لا يمكن للمرء مواجهة أزمات مالية متتالية. وهذا يعني ضمناً أن الأزمة المالية تجعل الناس أكثر حرصاً - وبالتالي فإن أي بنك أو شركة استثمارية أو مستثمر ينجو من أزمة مالية لن يخوض مجازفات كبيرة في أي وقت قريب.

ولكن بعد عامين من اندلاع جائحة فيروس «كوفيد 19» والتي أجبرت بلدان العالم على اتخاذ تدابير تتمثل في عمليات الإغلاق، وفرض الحجر الصحي، وغيرها من القيود، يدفع ظهور مُتحور أوميكرون الناس للتساؤل: هل نحن على وشك المرور بنفس التجربة مرة أخرى؟

تبدو ردود الفعل الأولية للعديد من الحكومات - محاولة حظر السفر من جنوب أفريقيا والدول المجاورة، على الرغم من انتشار مُتحور أوميكرون بالفعل على نطاق واسع - يائسة إلى حد ما. وفي الواقع، هناك ثلاثة أسباب تجعل الحكومات أكثر استعداداً مما تعتقد لمواجهة أي مُتغير قد يظهر مُستقبلاً.

أولاً، أدرك معظم صناع السياسات الآن الأهمية الرئيسية للدفاع عن الأشخاص الأكثر ضعفاً ضد الفيروس. وهذا يعني توفير حماية أفضل لدور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الجماعية، مهما حدث. لقد تم فقدان العديد من الأرواح في عام 2020 بسبب عجز السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى عن فهم أهمية هذه المسألة. يأمل المرء ألا يتكرر أبداً مستوى سوء الفهم هذا.

ثانياً، فقد أثبتت اللقاحات فاعليتها بالفعل. وفيما يتعلق بهذه المسألة، كان هناك إجماع سياسي واسع النطاق في عام 2020، وبرزت برامج تطوير اللقاحات باعتبارها نجاحاً تاريخياً للشراكة العلمية بين القطاعين العام والخاص. ولسوء الحظ، في عام 2021، أصبح الناس مرتبكين - أو ربما تم تضليلهم عمداً.

ومع ذلك، فقد تلقى أكثر من 68% من الأمريكيين الآن جرعة واحدة على الأقل، كما أصبحت الجرعات المعززة للقاحات مُتاحة على نطاق واسع. لا يزال هدف الولايات المتحدة يتمثل في تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وينبغي لها أن تُسرّع وتيرة العمل لتحقيق هذا الهدف. لقد أظهر مُتحور أوميكرون مُجدداً أنه لا يمكن لأي دولة أن تصمد أمام فيروس كورونا المُستجد بمفردها.

ثالثاً، تمتلك الحكومات القدرة الكافية على إجراء الفحوصات اللازمة المرتبطة بفيروس «كوفيد 19». عندما تم تطوير هذه القدرة في عام 2020، أعرب بعض الأشخاص عن قلقهم من عدم وجود حاجة لهذه الاختبارات على المدى الطويل. ولكن في حين لا يزال هناك بعض الجدل حول نوعية الاختبارات التي يجب استخدامها ومتى، فقد حقق علماء الأوبئة وخبراء الصحة العامة قدراً كبيراً من التقدم بشأن ما يصلح لمختلف السكان. نحتاج فقط إلى بذل جهود أكبر، على سبيل المثال من خلال برنامج الاختبارات الموسع الذي وضعته الحكومة الفيدرالية. (للحصول على مزيد من البيانات وأحدث التقييمات بشأن ما يتعين القيام به، فإنني أوصي بموقع مارا أسبينال الإلكتروني «HealthCatalyst.com»، ورسالتها الإخبارية الأسبوعية المجانية).

ومن الناحية المثالية، سيكون أي مجتمع - يشمل مرافق رعاية الأطفال والمدارس والجامعات والشركات - محمياً قدر الإمكان من خلال التطعيم، مدعوماً ببرنامج منتظم لاختبارات فيروس «كوفيد 19» واستخدام مدروس لأقنعة الوجه الواقية (وغيرها من الوسائل الوقائية). تعمل مستويات الحماية هذه على تحسين احتمالات استمرار المدرسة والعمل على نحو طبيعي قدر الإمكان، حتى في مواجهة المُتغيرات الجديدة.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تكافح للتغلب على المشاكل التي يطرحها إنكار الرئيس السابق دونالد ترامب المُستمر لحقيقة أن فيروس «كوفيد 19» يُشكل تهديداً حقيقياً. لقد تعطل عمل مسؤولي الصحة العامة لأغراض سياسية، مما أدى إلى قدر كبير من الارتباك (والأخبار المُضللة) في نشر المعلومات المهمة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجائحة.

لقد أصبح إرث ترامب المُتعلق برسائله المتضاربة نقطة الضعف الرئيسية في الاستجابات الأمريكية ضد الجائحة، بما في ذلك ضد مُتحور أوميكرون. في غيابه، كانت ستحظى الولايات المتحدة بأكبر عدد من الأشخاص المُلقحين، وسيكون العديد من الناس على استعداد لإجراء الفحوصات الطبية.

فضلاً عن مقاومة أقل بشأن ارتداء الكمامات. ومن المفارقات الرهيبة في أمريكا المعاصرة أن العديد من الأشخاص الأقل حماية ضد المتغيرات الجديدة هم أولئك الذين يأخذون ترامب وآراءه بشأن الصحة العامة على محمل الجد.

في عام 2020، زعم ترامب وأنصاره أن محاربة فيروس «كوفيد 19» تقوّض الاقتصاد - على سبيل المثال، لأنها شملت عمليات الإغلاق. كان هذا المنطق خاطئاً تماماً. لم تُغلق الاقتصادات المحلية أبوابها بأمر من المحافظين إلا عندما امتلأت المستشفيات بالمرضى المصابين بالعدوى وعجزت عن التكيف مع الوضع. يُعتبر اكتظاظ المستشفيات بالمرضى نتيجة غير مرغوبة فيها وما زال يتعين على البلدان تجنبها بأي ثمن. إذا لم تتمكن خدمات حالات الطوارئ من أداء مهمتها، سيموت الناس بسبب النوبات القلبية والحوادث بمعدلات أعلى بكثير. وإذا ما تعطلت خدمات رعاية مرضى السرطان وغيرها من الإجراءات الروتينية، فإن المزيد من الناس سيلقون حتفهم.

خلاصة القول هي، إن مكافحة فيروس «كورونا» المُستجد بقوة وعلى نحو أكثر جدية هو بالضبط ما يتعين علينا القيام به إذا أردنا تجنب الاضطرابات الاقتصادية. يُعد إغلاق وإعادة فتح الاقتصادات أمراً مكلفاً للجميع. وبالإضافة إلى جميع التكاليف المباشرة الواضحة، يُغذي تعطل سلاسل الإمدادات تقلبات الأسعار الكبيرة، ويبدو أنه يُسهم في ارتفاع معدلات التضخم. إن ارتفاع التضخم بدوره يجعل من الصعب (أو الأكثر خطورة) على البنك المركزي أن يدعم الاقتصاد، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ولسوء الحظ، لم يترك إرث ترامب أمام إدارة الرئيس جو بايدن أي خيار سوى الاستمرار في نفس المسار:

الحفاظ على أداء دور رعاية المسنين، وإقناع أكبر عدد ممكن من الناس بالحصول على التطعيم، ومواصلة تحسين توافر الاختبارات عالية الجودة. لكن في الوقت نفسه، يجب على الإدارة مواجهة هذا الإرث بشكل مباشر. تُعد حملة الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ضد المعلومات المُضللة في مجال الصحة إحدى المبادرات الواعدة. لحماية أنفسهم والاقتصاد، يحتاج الأمريكيون والعالم إلى المزيد من المبادرات المُماثلة.

* كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئيس مشارك لتحالف سياسة فيروس كوفيد 19. وهو المؤلف المشارك، مع جوناثان جروبر، لكتاب «انطلاق أمريكا: كيف يمكن للإنجاز العلمي أن يعيد إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي»