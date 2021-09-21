«معرض الخمسين»

حراك جميل يقوم به القائمون على تنظيم معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل تماشياً مع احتفالية دولة الإمارات باليوبيل الذهبي وبتنظيم من شركة بي بي للخدمات الرياضية، مع رؤية تتمثل في «خمسون عاماً من الرياضة والثقافة والإنجاز»، والتي أرى أنها تمثل بداية جميلة لرياضتنا الإماراتية خلال الخمسين سنة المقبلة، فمن ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل.

لذا، إن إبراز دور الرياضة كمحطة تواصل عبر الأجيال والتاريخ والثقافات خلال حدث مهم تستضيفه الدولة والمتمثل في إكسبو 2020 دبي يعتبر ضربة معلم أتت في وقتها، فالمعرض سيكون رسالة للعالم أجمع بالدور الذي قامت به قيادتنا السياسية في دعم الرياضة في دولة الإمارات بداية من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي لم يألو جهداً في تقديم الكثير في سبيل إرساء قواعد متينة للرياضة الإماراتية، مع متابعته الدائمة للفعاليات والأنشطة الرياضية في كل أرجاء الدولة.

ومن المتوقع أن يكون الحدث فريداً، فهناك العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والعشرات من الاتحادات والأندية الرياضية من داخل وخارج الدولة أكدت مشاركتها في معرض رياضة الخمسين، مما يشكل إضافة قوية سينعكس صداها داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن ما يميز المعرض هو تنوع محتوياته من إصدارات ومطبوعات ومقتنيات تاريخية مختلفة ستعكس مسيرة تطوّر رياضتنا الإماراتية وصولاً إلى منصات التتويج عالمياً.

لذا أوجه رسالتي للجميع سواء على مستوى المؤسسات أم الأفراد بدعم هذا المعرض بمختلف الوسائل لتحقيق رؤية وأهداف وقيم وضعت في سبيل الوصول إلى مخرجات تخدم رياضتنا خلال الفترة المقبلة.

همسة: «التكامل الرياضي مطلب أساسي خلال المرحلة المقبلة».