بداية يسعدني تهنئة الجميع بالعام الميلادي الجديد ولكم مني كذلك كل الحب والتقدير، متمنياً أن يكون 2021، عام خير ومحبة وبركة على دولتنا وعلى الأمة العربية والإسلامية.

كما أتمنى أن يكون عاماً مباركاً على رياضة الإمارات مليئاً بالحب والود والروح الرياضية لتصبو للفوز والإنجازات ولتحقيق الأحلام والأمنيات، نتمنى كذلك أن يشعل هذا العام الحماس والطاقة والحيوية في الأبيض الإماراتي لنحقق طموحنا وطموح شعب الإمارات بالصعود لكأس العالم لكرة القدم، نعم أعزائي أمنياتنا الإصرار والعزيمة والقدرة على قلب موازين المجموعة وتخطي الصعاب والصدارة، وأن يقف ويتكاتف الجميع من أجل العودة الطبيعية والقوية لكرة القدم الإماراتية والرياضة الإماراتية إلى المحافل الدولية مجدداً رافعاً راية الفوز والعز.

نعم ..عام جديد ينتظر فرسان الإمارات من أجل تسطير وكتابة التاريخ وصنع الإنجازات، وأنصح كل لاعب وقع عليه الاختيار تحمل المسؤولية وتقدير الموقف، وأن يبرهن أنه على قدر المسؤولية وفي مستوى الطموح، ويؤكد أنه يستطيع تمثيل المنتخب، واضعاً في الاعتبار أن المرحلة المقبلة ،تحتاج إلى الكثير من الصبر والعناء والجهد والعمل لإثبات الذات، راجياً من الأندية الإماراتية تفهم وتقدير موقف المنتخب وما ينتظره من استحقاقات دولية سواء التجارب والمباريات الودية أو الرسمية ، والتي بالتأكيد تستحق التضحية من الجميع.

إن مرحلة الاستعداد سواء المعسكرات الخارجية أو الداخلية أو المباريات قد تحتاج إلى تعديل جدول المسابقات المحلية سواء الدوري أو الكأس، وبالتالي فإن التضحية من الأندية ضرورية وحتمية وبحاجة إلى التفهم الكامل والإيثار ووضع المصلحة العامة قبل الخاصة.

وكما أسلفت فإن ابتعاد الإعلام الإماراتي وخاصة فلاسفة الانتقاد وجبابرة الخبرة ضرورة ملحة، لإعطاء المنتخب حالة من الهدوء النفسي وخلق ظروف مميّزة لتكملة المهمة على أكمل وجه، وأخيراً دعوني معكم ندعو الله التوفيق لمنتخبنا في الفترة المقبلة. ودمـتـم بخيـر